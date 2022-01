Kabayel-Huck en espera por ahora Parece que el peso pesado Agit Kabayel no se enfrentará al ex campeón mundial de peso crucero Marco Huck por el campeonato europeo vacante de peso pesado hasta algún momento de la primavera. La pelea fue ordenada por la EBU (Unión Europea de Boxeo) en el último trimestre de 2021 y ambos bandos llegaron rápidamente a un acuerdo. Los promotores están de acuerdo en que el evento debe llevarse a cabo frente a tantos espectadores y fanáticos del boxeo como sea posible en un lugar destacado en Alemania. Sin embargo, debido a las restricciones debidas a la pandemia de la corona, las ubicaciones de grandes eventos en todo el país no han sido factibles en los últimos meses. Ambas partes ahora miran con optimismo hacia el comienzo de la primavera para finalmente concretar la fecha y el lugar de la pelea. AMB aprueba la revancha Bermúdez-Cañizales

