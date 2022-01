AMB aprueba la revancha Bermúdez-Cañizales La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) aprobó la revancha entre el campeón mundial mexicano de peso minimosca Eduard Bermúdez y el número 8 del ranking, el excampeón Carlos Cañizalez, debido a una lesión del supercampeón de la categoría, Hiroto Kyoguchi. Aunque la subasta por la pelea entre Kyoguchi y Bermúdez estaba programada para el 28 de enero, fue suspendida porque el boxeador japonés se encuentra en proceso de recuperación de una lesión y no podrá cumplir con el compromiso. Por ello, el Comité de Campeonatos de la AMB permitió la defensa voluntaria de Bermúdez ante Cañizales. El ganador del combate deberá enfrentar a Kyoguchi en su próxima pelea y si el resultado es un empate, entonces Bermúdez tiene la obligación de enfrentar al boxeador japonés. La AMB trabaja en su plan de reducción de títulos y espera que la división de las 108 libras pueda tener un solo campeón en el menor tiempo posible. Kabayel-Huck en espera por ahora Andrade probablemente ingrese a las 168

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.