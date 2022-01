Conferencia de prensa final de Conceição-Martinez La imagen del título de las 130 libras se cristalizará en ESPN el sábado por la noche desde el Hard Rock Hotel & Casino Tulsa cuando el invicto Xavier Martinez (17-0, 11 KOs) luche contra el reciente retador al título mundial Robson Conceição (16-1, 8 KOs) en un 10 -ronda eliminatoria por el título del WBC. Los luchadores se enfrentaron en la conferencia de prensa del jueves. Robson Conceição: “Lo que pasó contra Valdez fue solo un pequeño contratiempo. Lo que aprendí de esa pelea es que fue una gran pelea, pero los fanáticos saben que gané la pelea. Saben que soy el hombre. Estoy muy motivado. Después de la pelea con Valdez, salí del ring muy feliz con mi actuación. Fui directo al gimnasio. Tuve un campo de entrenamiento muy bueno y ahora me enfrento a un oponente muy duro. Eso me hace aún más feliz. Espero que esté listo para una gran pelea. ¡Estoy listo! Siempre supero todos los obstáculos. Martínez es un boxeador muy duro. Estaremos luchando por nuestras vidas dentro del ring. Entrené muy duro para salir con una gran victoria. Para mí, cada pelea es una pelea por el título mundial”. Xavier Martinez: “He estado poniendo el trabajo y no puedo dejar pasar esta oportunidad. No estoy pasando por alto Conceição. Es un gran oponente. Él es el objetivo principal en este momento, pero después de esto, quiero una oportunidad por el título. Si no es justo después, quiero mantenerme activo y tal vez pelear por un título el próximo año”. Conferencia de prensa virtual de Gutiérrez-Colbert Taylor-Serrano el 30 de abril en el MSG

