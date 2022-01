El campeón de peso súper pluma de la AMB Roger “The Kid” Gutiérrez (26-3-1, 20 KOs) y la estrella en ascenso invicta Chris “Primetime” Colbert (16-0, 6 KOs) expresaron confianza en que saldrán victoriosos en su choque del 26 de febrero. durante una conferencia de prensa virtual el jueves, mientras anticipaban su enfrentamiento en vivo en Showtime desde The Chelsea dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas.

Roger Gutierrez: “Su mejor arma es su boca. No puedo esperar a verlo en el ring el 26 de febrero”.

Chris Colbert: “No tengo ninguna pérdida y no planeo tener ninguna. Vas a escuchar ‘y lo nuevo’ cuando termine esta pelea”.

ROGER GUTIÉRREZ

“Estaba muy emocionado cuando me dijeron que esta pelea iba a suceder. Independientemente de que él sea el obligatorio, sabía que esta pelea sería una gran oportunidad para demostrar que soy uno de los mejores del mundo.

“Esta es una oportunidad que no voy a dejar pasar. He estado entrenando en Los Ángeles desde diciembre y voy a mostrarle al mundo lo que puedo hacer el 26 de febrero.

“Cualquier cosa que hayas visto de mí contra Alvarado, puedes tirarla por la ventana. Esta va a ser una pelea completamente diferente. Me voy a tener que adaptar y lo voy a hacer mejor que nunca. Esto va a ser algo que nunca has visto de mí antes.

“No es importante para mí si soy el favorito o el perdedor. Alvarado era el favorito contra mí también. No me importa quien crea en mi, lo que importa es que soy un guerrero y creo en mi.

“Aunque la gente dice que soy un artista deslumbrante, eso no es lo que busco. Trabajo para ganar todas y cada una de las rondas. No me importa si vamos a la campana final. Los nocauts vienen naturalmente.

“Vas a ver a un campeón venezolano una vez más. No me importa lo que diga la gente sobre esta pelea. Me llevaré este cinturón a Venezuela después del 26 de febrero para celebrarlo con mi gente.

“Su mejor arma es su boca. No veo la hora de verlo en el ring el 26 de febrero. Entiendo que haga lo que tiene que hacer, pero no me preocupa para nada su charla.

“Chris es un gran peleador y es un boxeador muy versátil. Eso es lo que me emociona. Me encanta afrontar grandes retos. Me verán hacer frente a este desafío en la noche de la pelea.

“Ganar el título mundial fue un torbellino de emociones. No solo llegué a la cima, sino que pude cumplir la promesa que le hice a mi madre, quien falleció un mes antes de mi pelea. Fue increíble poder llegar a ese pináculo.

“Si él quiere pararse allí e ir golpe por golpe, estaremos listos. Si quiere usar el anillo, estamos listos para perseguirlo. Tendremos un plan pase lo que pase. Voy a estar listo para salir victorioso del ring.

“Estoy concentrado en esta pelea, pero si todo sale bien, el nombre que tengo en mente para un próximo oponente es Leo Santa Cruz”.

CHRIS COLBERT

“Esto va a ser ‘Primetime’ en SHOWTIME. Esto es lo que he estado esperando. No hay mejor momento que ahora mismo. Este es mi momento y voy a dominar en esta pelea.

“Todos los que me ponen delante que dicen que tienen poder, no pegan nada fuerte. Termino derribándolos y golpeándolos. No espero nada diferente en esta pelea. Estoy listo para ganar por cualquier medio necesario. No me importa lucir bonita, me importa ganar y dominar.

“Será mejor que se asegure de traer el camión Mack, porque voy a atacarlo en esta pelea. Si no puede ponerme en mi bicicleta, entonces estará en problemas.

“Al final del día, dos guerreros tienen que subir al ring y pelear. Él es el actual campeón y yo voy a ser el campeón. No espero nada más que un tiroteo de él.

“26 de febrero, es mejor que te asegures de sintonizar. No tengo ninguna pérdida y no planeo tener ninguna. Vas a escuchar ‘y lo nuevo’ cuando termine esta lucha. Después de la pelea, lo invitaré a tomar una cerveza.

“Para ser honesto, nunca he visto pelear a Gutiérrez. Grítalo por ganarse el cinturón, pero no me importa con quién pelee. Tengo un trabajo esa noche, y es ganar por cualquier medio que sea necesario.

“Cuando gano esta pelea, soy ese tipo. Te he dicho siempre que yo soy ese tipo. Nací ese chico. Voy a seguir demostrando eso y lo que venga después, vendrá después. Ojalá Gary Russell Jr. pueda recuperarse y yo pueda aceptar esa pelea y retirarlo.

“Gutiérrez tiene más nocauts que peleas yo, pero no me importa. Me gusta pelear contra golpeadores más grandes porque sé que vienen a pelear. Sé que no va a correr. Quiero que esta sea una pelea emocionante. Quiero mostrarles a los fanáticos que puedo hacerlo todo.

“Has visto mis habilidades y has visto que puedo pararme en el medio del ring y golpear a cualquiera. Me has visto hacerlo todo. Nunca me han superado, así que sé que él no va a hacer eso. Si él quiere ir cara a cara, voy a mostrarles a todos que soy demasiado rápida, demasiado afilada y demasiado fuerte.

“Este es definitivamente otro trampolín para mí. Sabía que esta oportunidad iba a llegar. Sabía que iba a ser campeón mundial. Hice que sucediera. Esto es solo otro día, otro dólar, para mí.

“Aporto mi propio estilo al juego de boxeo. Estoy buscando construir mi propio legado en este deporte. Estoy concentrado en esta pelea. Estoy listo para ir mano a mano con el campeón.

“Cuando gano de manera dominante, no te sorprendas si lo noqueo. Eso es lo que vengo a hacer en esta lucha”.