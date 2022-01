Thurman: Barrios un gran desafío El ex campeón unificado de peso welter Keith “One Time” Thurman explica por qué eligió al ex campeón de peso superligero Mario “El Azteca” Barrios para su regreso al ring el 5 de febrero en un pago por evento de FOX Sports de $74.99 del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. “Mario Barrios tuvo el mejor récord del pequeño puñado de luchadores que se me presentaron”, explicó Thurman. “Tuvo una actuación emocionante contra ‘Tank’ Davis, y parecía que sería un gran desafío para los dos. Somos dos boxeadores emocionantes en el mundo del boxeo, talentosos y que vienen de las primeras derrotas de su carrera. Puede que no suene emocionante al principio, pero si comprende lo que es tener una mentalidad competitiva, sabrá que ambos exigiremos la grandeza de nosotros mismos. “Algunos luchadores, después de sus derrotas, se levantan y exigen más: concentrarse más, entrenar más duro, corregir algunas habilidades técnicas que faltaban: ataque o defensa, problemas de fuerza. Lo vimos con Canelo Alvarez después de que perdió ante Floyd Money Mayweather. No porque fuera Canelo, pero esa derrota lo hizo levantarse y demostrar que era más que un pegador, porque tiene más de lo que mostró antes de su derrota. “No estoy menos que después de mi pérdida; Mostraré mayores habilidades a los fanáticos al pelear contra Mario Barrios que las que mostré contra Manny Pacquaio”. Thurman no ha peleado desde que perdió ante Manny Pacquiao en 2019. ¿Por qué tanto retraso? “Quería volver al ring en 2020, pero estaba en un aprieto”, dijo Thurman. “Me ofrecieron una pelea de venganza en el estudio sin fanáticos. Después de la pelea con Pacquiao, simplemente no me entusiasmó regresar sin fanáticos. Amo mis admiradores. Me encanta el deporte del boxeo. Podría haberlo hecho por la actividad y quizás, en retrospectiva, hubiera sido bueno estar en el ring. Pero aunque la actividad hubiera sido buena, la emoción no era atractiva. Era financieramente estable, no necesitaba el dinero y deseaba hacer actuaciones significativas y peleas significativas en la división de peso welter. “2022 ha presentado más oportunidades para mí y mi carrera; a los 33, soy joven, dispuesto y capaz, y es hora de volver… Tengo las habilidades para volver a subir a la cima y reclamar mi puesto número uno en la división de peso welter. Es mi hora de levantarme. Una vez, es hora de ir”. Conferencia de prensa virtual de Gutiérrez-Colbert

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.