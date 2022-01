Frank Warren gana sobre Matchroom la subasta de Fury-Whyte del WBC Por.Gabriel F. Cordero El promotor del Salón de la Fama Frank Warren/Queensberry Promotions ganó el derecho de organizar la pelea por el título de peso pesado del CMB entre el campeón Tyson Fury y el retador obligatorio Dillian Whyte en una subasta el viernes en la Ciudad de México. La oferta de Warren de $41,025,000 superó con creces la oferta de $32,222,222 de Matchroom Boxing. La oferta de Warren fue la más grande en la historia del boxeo. La división será 80/20 para Fury. Entonces Fury-Whyte está en marcha y no habrá un acuerdo de paso al costado para Anthony Joshua, quien ahora se espera que finalice su revancha con el campeón de la AMB/FIB/OMB Oleksandr Usyk. Top Rank, el promotor de Fury en EEUU y Queensberry Promotions de Warren anunciaron el acuerdo este viernes al poner $ 41 millones por los derechos, según el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, lo que la convierte en la bolsa mas alta en la historia del boxeo. La OMB ordena a Alimkhanuly-Falcao y Andrade-Parker Thurman: Barrios un gran desafío

