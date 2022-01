La OMB ordena a Alimkhanuly-Falcao y Andrade-Parker Con el campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius Andrade, cerrando la división, la OMB ordenó a Zhanibek “Kazakh Style” Alimkhanuly y Esquiva Falcao que comiencen las negociaciones para un concurso de campeonato interino de peso mediano de la OMB. Si no se llega a un acuerdo dentro del tiempo prescrito, se programarán procedimientos de subasta con una oferta mínima aceptable de $200,000. La OMB también ordenó a Andrade y Zach Parker que comiencen las negociaciones para un concurso de campeonato interino de peso súper mediano de la OMB. Si no se llega a un acuerdo dentro del tiempo prescrito, se programarán procedimientos de subasta con una oferta mínima aceptable de $300,000. Frank Warren gana sobre Matchroom la subasta de Fury-Whyte del WBC

