Warren: Cumplimos con Tyson Fury Por Ray Wheatley – World of Boxing “Prometimos cumplir con nuestro hombre y lo hicimos al ganar la puja por la defensa del título de peso pesado del WBC de Tyson Fury contra Dillian Whyte”, dijo el promotor del Salón de la Fama Frank Warren al Daily Star. “Fue una oferta de 42 millones de dólares, lo que demuestra nuestro compromiso con Gypsy King. Según el WBC, fue la oferta de bolsa más alta de su historia. “Apoyamos a nuestros luchadores y esta es una prueba más. Estamos muy contentos de trabajar junto a Top Rank para organizar este gran choque de peso pesado británico. Habrá un anuncio la próxima semana sobre la fecha y el lugar, pero parece que Fury regresará al Reino Unido después de conquistar América”. Un rumor es que la pelea aterrizará en el Wembley Stadium de Londres con capacidad para 90,000 asientos el 23 de abril. Conceição domina a Martínez en eliminatoria del WBC La OMB ordena a Alimkhanuly-Falcao y Andrade-Parker

