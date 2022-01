Conceição domina a Martínez en eliminatoria del WBC El medallista de oro olímpico de 2016, Robson Conceição (17-1, 8 KOs) arruinó el debut en Top Rank del previamente invicto Xavier Martinez (17-1, 11 KOs) al ganar una decisión unánime unilateral en diez asaltos en una eliminatoria de peso súper pluma del WBC el sábado en la noche en el Hard Rock Hotel & Casino en Tulsa, Oklahoma. Ligeramente desvalido, Conceição, que venía de una controvertida derrota ante el campeón del WBC, Oscar Valdez, superó en boxeo y trabajo a Martínez en el camino a una victoria por 99-91, 100-90, 98-92. El invicto peso welter junior Giovanni Cabrera (19-0, 7 KOs) regresó de un descanso de 27 meses para ganar una decisión unánime en ocho asaltos sobre René Téllez Girón (16-2, 10 KOs). Las puntuaciones fueron 77-75, 78-74, 78-74. El peso welter olímpico estadounidense Tiger Johnson (2-0, 1 KO) ganó una decisión unánime en cuatro asaltos sobre Xavier Madrid (3-1, 1 KO). Las puntuaciones fueron 40-36 3x. El invicto peso pesado Stephan “Big Shot” Shaw (16-0, 12 KOs) detuvo a Joey “Tank” Dawejko (21-10-4, 12 KOs) en la octava ronda. La esquina de Dawejko detuvo la pelea. El tiempo era 1:04. Dawejko no está contento con el paro. El peso ligero junior femenino Carla Torres (7-6, 0 KOs) superó a Pink Tyson (11-3, 2 KOs) en ocho asaltos y obtuvo una decisión mayoritaria. Los puntajes estaban por todas partes: 76-76, 80-72, 77-75. El prospecto de peso pluma Bruce “Shu Shu” Carrington (2-0, 1 KO) anotó un KO en el segundo asalto sobre Steven Brown (1-1, 1 KO). Carrington colocó a Brown con una serie de zurdas. El tiempo fue: 43. El peso pesado Jeremiah Milton (4-0, 4 KO) derrotó a 287 libras Dell Long (7-10-2, 4 KO) en solo 97 segundos. Largo hacia abajo dos veces. El peso mediano Nico Ali Walsh (4-0, 3 KO), nieto de “The Greatest”, detuvo a Jeremiah Yeager (1-2-1, 1 KO) en la segunda ronda. Walsh derribó a Yeager con un gancho de izquierda y luego lo remató momentos después. El tiempo era 2:39. El prospecto invicto de peso pluma Haven Brady Jr. (5-0, 3 KOs) superó a Diuhl Olguin (15-21-5, 10 KOs) 60-54 3x. El peso semipesado debutante profesional Dante “Free Smoke” Benjamin anotó un KO en el primer asalto sobre Emany Rendon (2-1, 0 KO). Rendón abajo dos veces. El tiempo era 2:05. Bryan retiene el título pesado de la AMB por decisión dividida Warren: Cumplimos con Tyson Fury

