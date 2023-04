Tapales y Jerusalén se reúnen con el presidente de Filipinas El campeón mundial unificado de peso súper gallo de la AMB/FIB, Marlon Tapales, y el campeón de peso mínimo de la OMB, Melvin Jerusalem, se reunieron ayer con el presidente filipino Ferdinand “BongBong” Marcos Jr. en una llamada de cortesía en el Palacio de Malacañang. A los dos boxeadores se unieron JC Manangquil de Sanman Boxing, Sean Gibbons de MP Promotions y Nobuyuki Matsuura de Zip. Ha sido un deseo de mucho tiempo que Tapales se reúna con el presidente en persona y cumplió su deseo. Jerusalén también soñaba con conocer al presidente al que apoyó mucho en las últimas elecciones. A ellos también se sumaron los entrenadores Michael Domingo y Ernel Fontanilla. “Todo esto es como un sueño para mí. Ganar dos cinturones. Recibiendo la bienvenida de un héroe. Y finalmente conocer al presidente. No puedo esperar para conocer a mi familia y gente de mi hogar cuando regrese a mi ciudad. Entonces quiero volver a entrenar”, dijo Tapales. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Recordando al Tío “Toño” Esper Entrevista a Floyd Mayweather Like this: Like Loading...

