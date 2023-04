Entrevista a Floyd Mayweather “Mystic” Zach Hirsch entrevistó recientemente al invicto miembro del Salón de la Fama del Boxeo y legendario ex campeón mundial de cinco divisiones Floyd “Money” Mayweather (50-0). Sus pensamientos sobre las peleas de influencers. La gente de todo el mundo quiere entretenerse, ¿por qué no? Tienes a personas de todos los ámbitos de la vida involucradas, ya sean MMA, boxeadores o YouTubers. Estoy por ello totalmente. Sobre lo que lo motiva a seguir entrenando después de todo lo que ha logrado en el boxeo. Mi filosofía es nunca dejar de conseguirlo. Si puede recordar, todos en el mundo del boxeo decían que Floyd estaba empañando su legado. Todo el mundo sabe lo que siempre dije: moneda sobre legado. Pero ahora todo el mundo se está involucrando en exposiciones. Al principio empañaba mi legado y dañaba el boxeo y ahora todo el mundo lo está haciendo. Cuando eres el primero siempre recibes un latigazo. Es lo que es. El mejor consejo que ha recibido a lo largo de su carrera. Cuanto menos te golpeen, más tiempo podrás durar. La pelea número 1 que le gustaría hacer en el boxeo. Terrence Crawford vs. Errol Spence es una buena pelea. Devon Haney contra Shakur Stevenson, ese es un gran enfrentamiento. Teófimo López vs. Gervonta Davis. En cuanto a la división de peso pesado, Usyk vs. Fury, necesitamos igualar a esos muchachos. Deontay Wilder contra Anthony Joshua. Reflexiones sobre cómo mantener el boxeo como un deporte limpio. Recuerde que fui el pionero de las pruebas aleatorias de sangre y orina. Hablé de eso y nuevamente obtuve una reacción violenta por eso. Pero realmente no me importa. Siempre voy a decir lo que pienso. Siempre voy a hablar sobre lo que realmente creo que debería ayudar al deporte o simplemente ayudar a los atletas y punto. Pero con suerte podemos limpiar el deporte del boxeo. Y quiero que los peleadores estén limpios y que los entrenadores y todos los que están involucrados en el deporte del boxeo presionen por atletas limpios en el deporte. Tapales y Jerusalén se reúnen con el presidente de Filipinas Haney: Lomachenko entrenando para pelea sucia Like this: Like Loading...

