Haney: Lomachenko entrenando para pelea sucia El campeón indiscutible de peso ligero Devin “The Dream” Haney (29-0, 15 KOs) habló sobre su choque PPV del 20 de mayo contra el ex campeón de tres divisiones Vasiliy “Loma” Lomachenko (17-2, 11 KOs) en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. “Sé que está entrenando para una pelea sucia”, dijo Haney en el entrenamiento de prensa del jueves en Las Vegas. “Él quiere entrar y ensuciarse lo más posible en el clinch. Eso es para lo que he oído que está entrenando. Solo nos estamos preparando para lo que él traiga a la mesa. Sabemos el tipo de pelea que quiere. “Estoy feliz de que finalmente tenga mi oportunidad con él. Las cosas han cambiado. Se siente bien que las cosas esten cambiado. Ahora soy el tipo que le da la oportunidad. Estoy feliz de poder probarme a mí mismo”. Entrevista a Floyd Mayweather Conferencia de prensa final de Tank-Kingry Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.