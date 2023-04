Conferencia de prensa final de Tank-Kingry Gervonta Davis “De lo único que habla es de ese golpe. Solo necesito uno también. Toco esa mandíbula y te digo, te vas a dormir. Probablemente te rompa la mandíbula. “Estaban aquí. Basta de hablar. Estoy listo para bajar y ensuciarme. Soy de la ciudad de Baltimore y verás cómo lo hacemos el sábado. Nos vemos entonces. “Él me va a sentir con seguridad. Soy lo que digo que soy. soy ese chico No llegué hasta aquí sin ninguna razón. Puse el trabajo y saqué a esos muchachos de allí. Seguro que lo verá venir el sábado por la noche. “No olvides que soy el golpeador más preciso que existe. Asegúrate de haber estado practicando en levantar las manos. “Está recibiendo una paliza. Va a ser una pelea emocionante. Estoy emocionado de estar aquí. No sé él, pero seguro que vengo con algunas cositas. “Él no tiene los fundamentos en absoluto. Si Joe Goossen es tan buen entrenador, tiene que arreglar sus fundamentos. Todo lo que tiene es ese anzuelo débil. Eso es todo en lo que confía. “Está delirando si cree que me está noqueando. Eso es todo.” Ryan Garcia “Todo te está alcanzando. Todo se detiene para ti el sábado por la noche. Vas a aprender de la manera difícil. “Qué honor estar aquí. Este es un sueño hecho realidad. Estoy viendo mi cara en las pantallas gigantes de MGM y esto es lo que he soñado desde que era un niño pequeño. Estoy muy feliz y emocionada. “Realmente no tengo mucho que decir, solo me mantengo concentrado y preparándome. Sé que hay una gran tarea por delante, pero voy a salir victorioso. Va a averiguar exactamente por qué estoy aquí. No llegas a esta posición sin tener algo especial. Cualquiera puede ver eso. Tendremos que esperar y ver cuándo estoy allí. Él lo verá cuando esté allí. “Este hombre nunca ha castigado a nadie en su vida. Siempre está perdiendo en estas peleas. Saca eso de tu mente. Vas a ser castigado. Obtuviste la salida de golpes más baja en el boxeo. “Este es el momento más importante en los deportes en este momento. Significa mucho. La magnitud de esta lucha es enorme. Todo ya está en la línea. Estoy listo para ir tan profundo como sea necesario. Este momento lo es todo para mí. He imaginado esto durante años y finalmente está aquí. “Solo necesito una oportunidad. Ese gancho de izquierda. Siento que voy a romperle la mandíbula con ese gancho. Solo lo veo tirado en el suelo. “Estoy listo para hacer lo que hago. Voy a acabar con él, lo prometo. Se acabó.” Haney: Lomachenko entrenando para pelea sucia Antidopaje del Reino Unido suspende a Conor Benn Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.