Antidopaje del Reino Unido suspende a Conor Benn Declaraciones publicadas por UK Anti-Doping con respecto a Conor Benn: Un portavoz de UKAD dijo: “Luego de una consulta pública a fines de 2020, y habiendo considerado los resultados de esa consulta, la Junta de UKAD decidió en febrero de 2021 que UKAD no divulgará públicamente de manera rutinaria el hecho de que un atleta ha sido acusado o suspendido provisionalmente antes de que se haya resuelto un cargo. Sin embargo, también se reconoció que puede haber ejemplos limitados y raros en los que sea apropiado hacerlo en “circunstancias excepcionales”, como se establece en la Política de divulgación pública de suspensiones provisionales y cargos de UKAD disponible aquí. “Tras los informes en los medios y los comentarios realizados por el boxeador profesional Conor Benn el martes 18 de abril de 2023, y en circunstancias excepcionales, UK Anti-Doping (UKAD) confirma que el Sr. Benn fue notificado y suspendido provisionalmente por UKAD el 15 de marzo de 2023 de acuerdo con con las Reglas Antidopaje del Reino Unido. Mientras esté suspendido provisionalmente, el Sr. Benn tiene prohibido participar en cualquier capacidad (o ayudar a otro atleta en cualquier capacidad) en una competencia, evento o actividad que esté organizada, convocada, autorizada o reconocida por la Junta de Control de Boxeo Británico o cualquier otra organización mundial contra el boxeo. Deporte que cumple con el Código de Dopaje. “UKAD también puede confirmar que el 3 de abril de 2023 acusó al Sr. Benn de una violación del artículo 2.2 por el supuesto uso de una sustancia prohibida (clomifeno). El cargo contra el Sr. Benn está pendiente y ahora seguirá el proceso de Gestión de Resultados de acuerdo con las Reglas Antidopaje del Reino Unido. “UKAD emite esta declaración de acuerdo con su Política sobre divulgación pública de suspensiones y cargos provisionales y los Artículos 7.10.7 y 7.11.5 de las Reglas antidopaje del Reino Unido. UKAD no proporcionará más comentarios en esta etapa”. Conferencia de prensa final de Tank-Kingry Ahkmedov habla sobre la situación de Dopaje de Puello Like this: Like Loading...

