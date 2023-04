Ahkmedov habla sobre la situación de Dopaje de Puello Batyr Ahkmedov, el alto superligero clasificado mundialmente, se indignó cuando escuchó la noticia el miércoles de que el campeón de la AMB, Alberto Puello, había dado positivo por clomifeno, una droga para mejorar el rendimiento, y sería despojado de su título. “Luchamos por el título en agosto pasado y sabía que algo andaba mal en la pelea”, dijo Akhmedov, (9-2, 8 KOs), perdió por decisión dividida ante Puello por el título de la AMB. “Pensé que estaba ganando la pelea y golpeándolo con los golpes más fuertes, solo estaba tratando de sobrevivir. Pero en la vida, cosas como esta suelen alcanzarte. Espero que se haga justicia y pronto pueda volver a luchar por el título mundial. “Nuestra pelea fue la última pelea para los dos y mirando hacia atrás ahora, tengo muchas sospechas sobre lo que podría haber sucedido. He peleado en cientos de peleas de aficionados y profesionales y puedo ver cuando otro boxeador simplemente no se ve bien”. Antidopaje del Reino Unido suspende a Conor Benn Conferencia de prensa final Rakhmiov-Cordina Like this: Like Loading...

