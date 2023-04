Conferencia de prensa final Rakhmiov-Cordina El campeón de peso súper pluma de la FIB, Shavkatdzhon Rakhmiov, y el retador Joe Cordina se presentaron en la conferencia de prensa final antes de su pelea por el título mundial este sábado por la noche en Cardiff, Gales. La pelea se puede ver en DAZN. Shavkatdzhon Rakhimov: “Nací listo. Tengo un muy buen equipo conmigo. Tengo un gran, el mejor entrenador en Freddie Roach. Conocemos la clave de la victoria y lo demostraremos el sábado. Simplemente lo mostraremos en el ring el sábado”. Joe Cordina: “Sí, por supuesto. La gente me pregunta, ¿Qué piensas de él? Es un campeón mundial al final del día… Es duro. El es fuerte. Él está en forma. Pero tienes que tener un poco más y simplemente no creo que él lo tenga para vencerme. Pero ya veremos el sábado”. Ahkmedov habla sobre la situación de Dopaje de Puello Ruiz KOs al ex campeón Collazo en Florida Like this: Like Loading...

