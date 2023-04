Ruiz KOs al ex campeón Collazo en Florida El peso superwelter Angel “Relampago” Ruiz (18-2-1, 13 KOs) noqueó al ex campeón mundial de 41 años Luis Collazo (39-9, 20 KOs) en el sexto asalto la noche del miércoles en el ProBox Events Center de PlantCity, Florida. Ruiz, de 25 años, derribó a Collazo dos veces en la tercera ronda. Un golpe al cuerpo puso a Collazo fuera de combate en la sexta ronda. El tiempo fue: 32. Collazo, quien aceptó la pelea con poca anticipación, anunció su retiro después de la pelea. “Para mi el boxeo he terminado”, dijo el ex rey de peso welter de la AMB. “Este es el final para mí ahora. Ruiz hizo lo que tenía que hacer y salió con la victoria. Les doy crédito y le deseo nada más que lo mejor. Ahora podré pasar más tiempo con mi familia y mis nietos”. * * * En una batalla entre pesos welter invictos, Vadim Musaev (6-0, 5 KOs) vencio con un nocaut técnico en el primer asalto contra Martin Alvarez (7-1, 6 KOs). Un gancho de izquierda derribó a Álvarez y después de que se tambaleó después de recuperarse, el árbitro detuvo la pelea. El tiempo era 2:03. Musaev fue el ganador de la medalla de plata en el Campeonato Mundial Amateur de 2021. En un choque entre pesos supergallo invictos, José “Chapulín” Salas (12-0, 9 KOs) ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre el Príncipe Olímpico 2008 “Octopus” Dzani (23-1, 19 KOs). Salas derribó a Dzani en la novena ronda en el camino a una blanqueada 100-89 3x. Puello, campeón de las 140 libras de la AMB, fallo en prueba de VADA Like this: Like Loading...

