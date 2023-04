Round 12 con Mauricio Sulaimán: Recordando al Tío “Toño” Esper Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Nuestro querido tio Toño, Don Antonio Esper, ha emprendido el camino de no retorno, fue el mejor amigo, confidente y consejero de mi padre, siempre se sentía su presencia en las convenciones y eventos del WBC y su dulce sonrisa y alegría por la vida surtían efecto. en la forma en que todos queremos vivir nuestras vidas. Una iglesia llena, con gente de todas las edades, demostrando así que su huella quedó en el corazón y la mente de varias generaciones de habitantes de Ciudad Valles. Nuestra familia viajó desde todas partes para dar nuestro último adiós terrenal a este tremendo hombre carismático, líder y amigo. Fue un gran hijo, esposo, padre, abuelo, tío y suegro. Dios lo salude y acérquelo en su santa gloria. Este sábado se llevará a cabo una de las peleas más esperadas, Gervonta Davis vs Ryan García, en T Mobile, en Las Vegas. Hay que elogiar todo lo que involucró hacer realidad esta pelea, no fue fácil pero los promotores, directivos y cadenas pusieron su mente en la posición correcta para darle al mundo esta pelea popular en el momento correcto. Ryan García es un joven muy popular, con gran presencia en las redes sociales desde muy joven. Pero ahora en su madurez ha demostrado una gran calidad boxística y una tremenda pegada, sobre todo con su legendaria zurda. Carismático, modelo a seguir, amable y embajador del bienestar mental. Solo para ejemplificar su buen corazón, la fundación Make a Dream se acercó a él cuando un niño pequeño que está peleando una dura batalla tuvo el sueño de conocer a Ryan, bueno, Ryan apareció en las llegadas de MGM Grand con esta pequeña pelea a su lado dando él la experiencia de su vida, gracias Guadalupe Valencia y Al Haymon por hacer realidad un sueño, gracias Ryan por darles a este niño y a sus padres recuerdos inolvidables. Por otro lado, Gervonta Davis es un peleador ya probado en varias ocasiones, que ha vencido a boxeadores de alto nivel, pero su peor enemigo es él mismo, pues constantemente está en líos con la ley. Tiene su día en la corte ante un juez, el 15 de mayo, para conocer la sentencia que se le impondrá, respecto a su último problema. Sin embargo, Gervonta es una buena persona que ha sido víctima de la sociedad, tiene una tremenda disciplina y tiene increíbles habilidades de boxeo y poder de golpe. La división de peso ligero está en llamas, con muchas peleas provocando y provocando grandes emociones en los aficionados.

El 20 de mayo, Devin Haney, el campeón indiscutido de la división, peleará contra Vasyl Lomachenko, quien fue considerado el mejor libra por libra del mundo hace unos años, en el MGM Grand de Las Vegas. Shakur Stevenson es el mandatario de la división del WBC y el mexicano Isaac “Pitbull” Cruz también está allí como un duro contendiente, así como varios otros, que hacen de esta división la más competitiva en la actualidad. Nos recuerda la era de los Cuatro Reyes: Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Tommy Hearns y Roberto Duran. Entramos en la recta final del magno evento que culminará con la pelea del mejor boxeador del mundo hoy: Saúl Canelo Álvarez, quien regresa a casa luego de 12 años de glorificar a México en los cuadriláteros del mundo.

Este próximo 6 de mayo, la atención del mundo estará enfocada en Jalisco, ya que Zapopan y Guadalajara se unirán para recibir a la afición que llegará de todo el país y de otros países con pronóstico de casa llena, en el Estadio Akron, en las chivas

Se están preparando muchas sorpresas para hacer de esta una fiesta nacional maravillosamente memorable. Hace treinta años, Julio César Chávez llenó el Azteca. Ahora le toca a Canelo consagrarse ante su pueblo. Disfruté la visita de Jill Diamond, directora de WBC Cares, en la Ciudad de México.

Estamos dando seguimiento a los temas importantes que se dieron como Plan de Acción, durante nuestra última Convención para fortalecer el programa de boxeo femenino con acciones específicas, entre las que se encuentran:

• Celebración de la IV Convención Anual de Boxeo Femenino.

• Creación del manual, realizado por una agencia especializada en redes sociales y marketing, para ser distribuido gratuitamente a las boxeadoras para aumentar su valor mediático y de mercado.

• incluir al menos una pelea de mujeres en cada una de las carteleras, donde haya peleas por el título mundial del CMB.

• Continuar con los estudios médicos para la revisión de las normas específicas del boxeo femenino, para garantizar su integridad física. Sabías…? Muhammad Ali, el boxeador más grande de todos los tiempos, visitó Ciudad Valles en 1982, cuando mi padre, José Sulaimán, lo llevó a ver dónde creció y toda la belleza de la Huasteca Potosina.

Ali caminó por las calles y la gente no podía creer que estaba allí.

Fue amable y afable como siempre, y disfrutó de unos días abrazado a la hospitalidad de mi familia en Valles, encabezada por mi tío Toño, que lo trató como a uno más de la familia. Anécdota de hoy Fue en 1980 cuando mi héroe, Sugar Ray Leonard, perdió ante Roberto Durán. Después de que se confirmó la revancha, le rogué a mi papá que me llevara a ella.

“De ninguna manera, mijito”, me dijo. “Nueva Orleans es una ciudad muy grande y peligrosa, y voy a estar muy ocupado, y tú solo tienes 10 años; Lo lamento.” Y así fue sin mí a la pelea. Al día siguiente, mi tío Toño Esper llegó a casa y me preguntó por qué estaba tan triste. Inmediatamente después me encontré en un avión, junto a él, camino a Nueva Orleans. Al aterrizar me dio 50 dólares, que en ese momento era una fortuna, y así estuve presente en la famosa revancha “NO MAS” entre mis dos ídolos. Agradezco sus comentarios en [email protected] Tapales y Jerusalén se reúnen con el presidente de Filipinas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.