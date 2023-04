Bakole vence a Shevadzutskiy en Polonia El peso pesado WBA #2, WBC #7, IBF #12 Martin Bakole (19-1, 14 KOs) detuvo al previamente invicto Igor “Hulk” Shevadzutskiy (10-1, 8 KOs) en el tercer round en la co-estelar de Babic-Rozanski en Sábado por la noche en el G2A Arena en Rzeszów, Polonia. Bakole derribó a Shevadzutskiy con un uppercut/gancho de izquierda en el segundo round y luego lo golpeó por el resto del round. El árbitro lo rechazó en la tercera ronda. Shevadzutskiy protestó en vano. El tiempo fue: 45. El peso crucero Michal Cieslak (24-2, 18 KOs) anotó un KO en el cuarto asalto sobre Dylan Bregeon (12-3-1, 3 KOs) para reclamar el título europeo. Bregeon abajo dos veces. El peso pesado Jeamie TKV (5-0, 3 KO) derrotó a Michał Boloz (5-5-2, 5 KO) con un golpe al cuerpo en la segunda ronda. El peso semipesado Steed Woodall (18-1-1, 11 KOs) superó a Boris Crighton (10-3, 7 KOs) en ocho asaltos 77-75 3x. Resultados del Undercard de Tank-Kingry Round 12 con Mauricio Sulaimán: Recordando al Tío “Toño” Esper Like this: Like Loading...

