Resultados del Undercard de Tank-Kingry Por Miguel Maravilla en Ringside Fue una dulce venganza en la revancha cuando el súper mediano Bektemir Melikuziev (12-1, 9 KOs) de Uzbekistán vengó su única derrota contra Gabriel Rosado (26-17-1, 15 KOs). Bek the “Bully” salió cauteloso de no intimidar en el primer round mientras Rosado trabajaba con el jab para evaluar a Melikuziev. Fue el gato y el ratón en el segundo, mientras Bek acechaba y Rosado mantenía su distancia boxeando pacientemente. Recibiendo abucheos de la multitud en el tercero, los fanáticos comenzaron a mostrar su impaciencia mientras Rosado y Melikuziev boxeaban con cautela. Bek comenzó a soltarse en el cuarto mientras respaldaba a Rosado y acechaba la mayor parte de la ronda. En el quinto, Bek conectó algunos golpes duros mientras respaldaba a Rosado. Más allá de la mitad del sexto, Melikuziev siguió presionando mientras Rosado parecía estar a la defensiva para mantener su distancia. Melikuuziev fue el agresor al final de la pelea en el séptimo cuando comenzó a vivir el apodo de matón respaldando a Rosado y conectando grandes golpes. Bek siguió respaldando a Rosado en el octavo y continuó lanzando los golpes más fuertes. Todo fue Bek en el noveno mientras seguía presionando y respaldando a Rosado, el veterano mostró cierta elusividad esquivando algunos de los tiros salvajes de Melikuziev. Siendo el agresor y el peleador más ocupado, Melikuziev terminó fuerte mientras Rosado aguantaba y mostraba su coraje veterano al llegar a la distancia en diez asaltos. Después de completar diez asaltos, los tres jueces puntuaron el combate 99-91. Abriendo el pay per view de Davis-García, el peso mediano de 19 años Elijah García (15-0, 12 KO’s) de Phoenix ganó una reñida decisión unánime sobre el duro mexicano, Kevin Salgado (15-1-1, 10 KO’s). Fue un primer round de apertura lento y paciente para García mientras se escondía detrás del jab y luego conectó a Salgado con un directo de izquierda. Las cosas mejoraron en el segundo cuando García y Salgado se golpearon con más frecuencia. Salgado no se contuvo cuando estuvo de tú a tú con García en la tercera ronda. Swinging salvajemente y fallando en el cuarto, Salgado siguió presionando, pero García se mantuvo firme y lo mezcló. Llegando a la mitad del quinto asalto, el árbitro Robert Hoyle le advirtió a Salgado que tuviera más cuidado con los golpes bajos un par de veces. En el sexto, García comenzó a conectar al ras respaldando a Salgado. Un tercer golpe bajo conectado por Salgado en la séptima incitó a Hoyle a descontar un punto del mexicano, más tarde en la ronda, García conectó con un sólido gancho al cuerpo. García parecía estar tomando el control de la pelea en el octavo mientras Salgado se desvanecía. Dejando ir las manos, García estuvo ocupado en el noveno mientras Salgado seguía presionando. El décimo asalto vio a García peleando desde la distancia lanzando el jab mientras Salgado seguía acercándose, más tarde en el asalto, García conectó con un golpe directo de izquierda que rompió la cabeza de Salgado. Luchando hasta la campana final, García cerró con un tiro rasante sobre el duro mexicano Salgado. Los puntajes de los jueces fueron 97-92, 97-92 y 95-94 para García. El invicto peso mediano Fedor Czerkaszyn (22-0, 14 KOs) detuvo a Elias Espadas (22-6, 15 KOs) de Yucatán, México al final del noveno. Czerkaszyn derribó a Espadas y estaba al ataque cuando Espadas le dio la espalda, lo que obligó al árbitro a detener la pelea a las 2:07. El súper welter de Nueva Jersey, Vito Mielnicki, Jr. (15-1, 10 KOs), logro un triunfo con un nocaut en el cuarto asalto sobre el mexicano José Charles (20-4-1, 12 KOs) en la apertura de Showtime PPV Countdown. Mielnicki derribó a Charles un par de veces en el tercero. Una mano derecha aplastante lo hizo en el cuarto cuando el árbitro inmediatamente detuvo la pelea a los 33 segundos del cuarto. El prospecto de peso mediano Lorenzo Simpson (14-0, 7 KOs) ganó una decisión unánime en seis asaltos sobre Pachino Hill (8-2-1, 6 KOs). Hill estaba listo para boxear lejos de la postura de zurdo, contraatacando. Golpeando a Hill con el golpe, Simpson continuó superando a su oponente mientras mostraba el mando del ring a la mitad de la pelea. Arrancando combinaciones, Simpson comenzó a alejarse con la pelea en camino a una victoria por decisión. Los jueces puntuaron el combate 60-54, 60-54 y 59-55. El prospecto de peso ligero Floyd Schofield (15-0, 12 KOs) noqueó en dos al mexicano Valentín León Jr. (23-2-2, 19 KOs) de Culiacán, Sinaloa, México. Schofield derribó a Leon justo cuando el árbitro lo detuvo inmediatamente a la 1:51 del segundo. El prospecto de peso súper welter Jalil “Major” Hackett (6-0, 5 KOs) anotó un nocaut en el tercer asalto sobre Jason Phillips (3-3-2). Hackett se lo llevó a Phillips derribándolo en el tercer asalto y lo remató con un gancho de izquierda vicioso al cuerpo que hizo caer a Phillips de rodillas cuando el árbitro lo suspendió a las 2:20 del tercero. Comenzando desde el T-Mobile Arena en Las Vegas, el peso gallo Cuttino Oliver (3-0, 2 KO) detuvo a Roberto Cantú Peña (3-3, 3 KO) de Tamaulipas, México, en la tercera ronda. Rozanski KOs Babic y gana el vacante título puente del WBC en Polonia Bakole vence a Shevadzutskiy en Polonia Like this: Like Loading...

