Rozanski KOs Babic y gana el vacante título puente del WBC en Polonia En un choque por el título vacante de peso puente del WBC, el héroe local invicto Łukasz Rozański (15-0, 14 KOs) anotó un nocaut técnico en el primer asalto contra el previamente invicto Alen "The Savage" Babic (11-1, 10 KOs) el sábado por la noche en el G2A Arena en Rzeszów, Polonia. Rozański tomó la pelea justo en Babic. Derribó a Babic y luego consiguió la detención del árbitro mexicano José Guadalupe García con su andanada de seguimiento. El tiempo era 2:10. Babic, un ligero favorito al entrar, se quejó del paro. Hubo un retraso de 50 minutos antes de la pelea debido a que se extraviaron los guantes. Cordina vence a Rakhimov y recupera el título de las 130 libras de la FIB Resultados del Undercard de Tank-Kingry

