Cordina vence a Rakhimov y recupera el título de las 130 libras de la FIB El ex campeón mundial Joe Cordina (16-0, 9 KOs) recuperó el título superpluma de la FIB del que fue despojado con una decisión dividida en doce asaltos sobre el actual campeón Shavkatdzhon Rakhimov (17-1-1, 14 KOs) el sábado por la noche en Cardiff. Arena Internacional de Cardiff, Gales. Cordina derribó a Rakhimov en la segunda ronda. El mejor momento de Rakhimov fue cuando sacudió a Cordina en la quinta ronda. En la sexta ronda, un corte sobre el ojo izquierdo de Rakhimov empeoró progresivamente y Cordina se aprovechó con repetidos golpes de derecha. Rakhimov aguantó y luchó duro hasta la campana final. Las puntuaciones fueron 116-111 Rakhimov, 115-112, 114-113 Cordina. Morrell KOs Falcao y retiene título AMB de 168 libras Rozanski KOs Babic y gana el vacante título puente del WBC en Polonia

Top Boxing News

