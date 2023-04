Morrell KOs Falcao y retiene título AMB de 168 libras Por Miguel Maravilla en Ringside El campeón súper mediano “regular” de la AMB David Morrell Jr. (9-0, 8 KOs), de Minnesota vía Cuba, destruyó al medallista de bronce olímpico de 2012 Yamaguchi Falcao (24-2-1, 10 KOs), de Brasil, en el primera ronda en la función conjunta Tank-Kingry el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Morrell Jr. sacudió a Falcao al principio del primer round. Falcao dio la espalda tambaleándose y recibió una cuenta de ocho de pie. Después de la cuenta, una aplastante mano derecha de Morrell colocó brutalmente a Falcao de cara para terminarlo. El tiempo era 2:22. Falcao, quien estuvo caído por varios minutos, tomó la pelea con diez días de anticipación. Tank KOs Kingry con un golpe al cuerpo en el séptimo round Cordina vence a Rakhimov y recupera el título de las 130 libras de la FIB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.