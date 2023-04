Tank KOs Kingry con un golpe al cuerpo en el séptimo round Por Miguel Maravilla en Ringside El invicto campeón de peso ligero “regular” de la AMB, Gervonta “Tank” Davis (29-0, 27 KOs) anotó un KO en el séptimo asalto contra “Kingry” Ryan García (23-1, 19 KOs) en un combate sin título peleado en un peso de 136 libras el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Después de una primera ronda lenta, García se abrió en la segunda ronda hasta que Davis lo derribó con un contraataque a la izquierda. Pelea táctica después de eso hasta que Davis conectó un golpe corto al cuerpo en la séptima ronda. García se arrodilló y fue contado. El tiempo era 1:44. García salió disparando el jab y mostró algo de destello en la primera ronda cuando Davis pateó e intentó abrirse camino. Davis se mantuvo firme en la segunda ronda cuando García conectó al ras, pero Ryan se descuidó y un contraataque duro de Davis envió a la lona a García. Comenzando a un ritmo lento en la tercera ronda, García mantuvo su distancia rompiendo el jab y boxeando mientras Davis medía con su jab, un bucle salvaje dejado por García falló en la última parte. En el cuarto, Davis y García clavaron el jab, poco después de que Davis conectó con un contraataque a la izquierda. Acechando en el quinto, García fue a la caza de cabezas y casi es contrarrestado por una izquierda de Davis. En el punto medio del sexto, García tuvo una buena ronda cuando golpeó y conectó sólidamente con la mano derecha rompiendo la cabeza de Davis. Pasado el punto medio en el séptimo, Davis conectó un fuerte golpe de izquierda al cuerpo, García retrocedió y con una reacción tardía se arrodilló cuando el árbitro Thomas Taylor llegó a una cuenta de diez. En el momento del KO, Davis estaba adelante 58-56, 59-56, 59.55. Morrell KOs Falcao y retiene título AMB de 168 libras Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.