Round 12 con Mauricio Sulaimán: La total felicidad del béisbol y del boxeo ¡Qué domingo tan increíble pasé en el Estadio Alfredo Harp Helú, la casa de los Diablos Rojos del México, para ver el tercer encuentro de la tradicional Guerra Civil, entre los Diablos y los Tigres de

Quintana Roo! El viernes, ¡los Diablos remontaron un 10-0 en contra para ganar con un home run en la última entrada, con la casa llena, dos outs y dos strikes! El sueño de todos los peloteros del mundo, pegar ese vuelacercas ganador, y lo logró el macanero Japhet Amador. Este domingo nos reunimos con la familia y amigos para asistir a ver el tercer encuentro, y los rojos se llevaron la serie, limpiando a los Tigres, del gran ídolo mexicano Fernando Valenzuela. Don José inculcó el amor a El Rey de los Deportes en toda la familia Sulaimán. Foto: Especial

El beisbol es el deporte de los Sulaimán. Los cuatro hijos jugamos, mi papá fue mánager, coach y hasta presidente de la Liga Pequeña de Lindavista; mientras mi mamá se encargaba del comedor. Fue una infancia llena de unidad familiar, deporte, compañerismo y formó nuestro carácter de por vida. ¡Qué importante es la formación deportiva entre la sociedad y la familia… El beisbol es, sin duda, una de esas actividades que logra sacar lo mejor de todos nosotros! Por fin se dio la pelea tan esperada entre Gervonta Davis y Ryan García, en el T-Mobile, de Las Vegas, EU. Los expertos tenían razón, ganó el favorito, con una contundente demostración de poder y boxeo élite. Ryan logró un maravilloso primer round, y dominaba completamente el segundo, hasta que Gervonta conectó un golpe a la mandíbula, que mandó a la estrella de las redes sociales a la lona. Ahí se definió la pelea. Los siguientes episodios fueron de mucha cautela de Ryan, quien no logró establecer su dominio, y en el séptimo round recibió un salvaje gancho al hígado que con efecto retardado lo mandó a la lona para la cuenta final. El sueño terminó… Gervonta ganó y se abrazó efusivamente con Floyd Mayweather, quien ha sido su máximo apoyo desde el inicio de su carrera. Esta pelea tiene muchos resultados indirectos que marcan posiciones en la industria del boxeo: * Gervonta Davis noquea a Ryan García. * PBC noquea a Golden Boy. * Showtime noquea a DAZN. Ojalá que esto motive a todos a seguir buscando hacer peleas entre boxeadores, que a su vez, tienen diferentes promotores, plataformas e intereses. Y que esto le pique el orgullo a Oscar de la Hoya para buscar venganza y se hagan las grandes peleas. Las Vegas lució en grande, así como muchas veces el boxeo ha logrado noches mágicas. Todos estaban ahí: Mike Tyson, Julio César Chávez, Deontay Wilder y el actor Mark Wahlberg, así como otro gran número

de personalidades. El boxeo es, sin duda, el gran deporte mundial que genera emociones como ningún

otro espectáculo. Ahora viene Devin Haney, el gran campeón indiscutido de peso ligero, quien peleará con Vasyl Lomachenko, este próximo 20 de mayo, en el MGM Grand, de Las Vegas, EU. ¡Qué división! Devin Haney, Vasyl Lomachenko, Gervonta Davis, Shakur Stevenson, Isaac Pitbull Cruz y otros cuantos más… ¿Sabías que…?

Don Alfredo Harp Helú ha sido uno de los grandes impulsores del deporte en nuestro país. Su pasión, el beisbol y sus Diablos Rojos del México. Familias, aficionados, deliciosa comida, música y momentos inolvidables, son los que quedan grabados en la mente y el corazón. Anécdota de hoy

Mi querido padre fue un gran pelotero. Fue contratado por los Bravos de Boston, pero al romperse la tibia y peroné tuvo que regresar a México. Fue mánager y coach de sus cuatro hijos y nos hizo sufrir al ser muy exigente. Junto a Sandro de Miguel formó el equipo Vagabundos, y fue ahí donde sacaba toda su energía y pasión. La novena de Vagabundos estuvo compuesta por muchos de aquellos niños que formaron los equipos de la Liga Pequeña Lindavista. Después de cada juego, todos llegábamos a casa para beber cerveza y se comiera la tradicional botana, y platicar sobre los detalles del juego. Un día jugando el torneo distrital Lindavista contra Olmeca, con la pizarra perdiendo 5-2, en la última entrada, con dos outs y dos strikes, además de la casa llena, mi hermano Héctor estaba al bate. ¡Y conectó una tremenda línea que pegó en la pizarra del center field! Y ganó Lindavista. “Mijito, verte trotar las bases en camino a home para sellar el triunfo de tu equipo, es uno de los momentos más grandes de mi vida. “Hoy nació Héctor, el gran líder que todo lo podrá realizar en su vida; estoy muy orgulloso de ti, nunca olvidaré este día”, afirmó don José. Y así fueron las incontables ocasiones que se contó esta historia en pláticas de familia y amigos. POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL WBC

@WBCMORO Tank KOs Kingry con un golpe al cuerpo en el séptimo round Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.