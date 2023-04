Presentan oficiales de Canelo-Ryder nombrados Los oficiales del ring están listos para el campeonato indiscutible de peso súper mediano el 6 de mayo en Guadalajara entre Canelo Álvarez y John Ryder. Los cuatro principales organismos sancionadores del boxeo supervisarán igualmente la pelea. El árbitro será Mike Griffin (WBC). Los jueces serán Joe Pasquale (FIB), Jeremy Hayes (AMB) y Gerardo Martínez (OMB). Los supervisores serán los presidentes de los organismos:

WBC – Mauricio Sulaiman

WBO – Francisco Valcárcel

IBF – Daryl Peoples

WBA – Gilberto Mendoza Kambosos regresa el 29 de julio Round 12 con Mauricio Sulaimán: La total felicidad del béisbol y del boxeo Like this: Like Loading...

