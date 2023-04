Kambosos regresa el 29 de julio Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón mundial indiscutible de las 135 libras George Kambosos (20-2, 10 KOs) se enfrentará al inglés Maxi Hughes (26-5-2, 5 KOs) por la corona IBO de peso ligero el 29 de julio en Las Vegas. “Lo detendré”, dijo Kambosos a News Corp. “No solo lo golpearé, lo noquearé o le daré una paliza seria a este tipo. Es un veterano astuto, así que no lo tomaré a la ligera. También es una gran oportunidad para él, así que sé cómo lo verá, pero estoy considerando la victoria y nada más. Ni siquiera estoy preocupado por otra pérdida. Estoy niveles por encima de Maxi Hughes. No hay nada que pueda hacer que no haya visto contra Devin Haney, y mucho menos las 22 peleas que he tenido en mi carrera. ¡Ganaré la pelea y Ferocious regresará!”. Smith-Eubank II programado para el 17 de junio en Manchester Presentan oficiales de Canelo-Ryder nombrados Like this: Like Loading...

