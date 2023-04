Smith-Eubank II programado para el 17 de junio en Manchester El peso mediano Liam “Beefy” Smith (33-3-1, 20 KOs) se enfrenta a Chris Eubank Jr (32-3, 23 KOss) en una revancha de alto riesgo el 17 de junio en AO Arena en Manchester, Inglaterra. Smith derrotó al favorito Eubank con una brutal detención en el cuarto asalto en enero. Liam Smith: “Sé que hizo todo lo posible para ir por una ruta diferente, pero la pelea ahora está en marcha y estoy ansioso por escuchar lo que tiene que decir por sí mismo en la preparación. A ver con qué ángulo viene esta vez. “No puede venir con ángulos sobre cómo nunca lo lastimaron, nunca lo dejaron caer, nunca lo detuvieron, porque le sucedieron esas tres cosas en una noche y fui yo quien se lo hice. Así que estoy interesado en ver con qué viene esta vez y también estoy interesado en ver a dónde va después de que lo vencí nuevamente el 17 de junio. Chris Eubank Jr: “Liam tuvo la noche de su vida contra mí en enero, las estrellas se alinearon para él en Manchester y se fue con una gran victoria. Pero el rayo no cae dos veces. Si tiene el más mínimo pensamiento de que puede vencerme de nuevo, genial, porque será su perdición”. * * *

La indiscutible campeona mundial supermediana Franchón "FCD" Crews-Dezurn (8-1, 2 KOs) pone todo su oro en juego contra Savannah "The Silent Assassin" Marshall (12-1, 10 KOs) en el co -pelea titular. Franchón Crews-Dezurn: "Voy a por la victoria, independientemente de estar en el patio trasero de Savannah o cualquier otra adversidad en mi contra. Tengo plena confianza en mí mismo y en mi equipo y espero poder ofrecer un gran espectáculo a la gente". Kambosos regresa el 29 de julio

