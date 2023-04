Real Big Baby encabezará su primera cartelera ESPN ha anunciado que transmitirá Jared “The Real Big Baby” Anderson (14-0, 14 KOs) contra Zhan Kossobutskiy (19-0, 18 KOs) el 1 de julio en Toledo, Ohio, la ciudad natal de Anderson. Este será el gran evento principal de “Real Big Baby”. Kossobutskiy hará su debut en Estados Unidos. Anteriormente derrotó a gente como Johann Duhaupas y Joey Dawejko, por lo que parece ser un paso adelante para Anderson. Lista la cartelera de Zepeda-Arboleda en Texas Smith-Eubank II programado para el 17 de junio en Manchester Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.