Lista la cartelera de Zepeda-Arboleda en Texas El enfrentamiento entre el invicto artista del nocaut William "El Camarón" Zepeda (27-0, 23 KOs) y el ex retador al título mundial Jaime "Jaimito" Arboleda (19-2, 14 KOs) ocupará un lugar central este sábado este fin de semana. El evento principal de 12 rounds se transmitirá en vivo en todo el mundo por DAZN desde el College Park Center en el campus de la Universidad de Texas en Arlington. Golden Boy ahora ha anunciado un combate en el peso pluma Diego De La Hoya (24-1, 11 KOs) en una pelea de diez asaltos contra su compañero Victor Morales, Jr. (17-0-1, 8 KOs). El título Intercontinental de la AMB ahora está en juego. En otra acción, Frederick "General Okunka" Lawson (29-3, 22 KOs) peleará contra Estevan "Manos De Oro" Villalobos (16-1-1, 12 KOs) en un combate a 10 asaltos en peso súper welter. Abriendo la transmisión de DAZN habrá un combate a ocho rounds en el peso súper mediano, con David "Dynamite" Stevens (12-0, 9 KOs) contra Marco Periban (26-6-1, 17 KOs). También en la cartelera, el peso pesado Tristan "Sweet T" Kalkreuth (9-1, 7 KOs) está programado para una pelea de seis asaltos contra Jonathon "The Reaper" Rice (2-2, 2 KOs). El peso superpluma Caleb Suniga (1-0) participará en una pelea a cuatro asaltos contra Carlos Arroyo (5-22-1, 4 KOs), el peso semipesado Darius "DFG" Fulghum (3-0, 3 KOs) se enfrentará a Julio Bendana (6-6, 3 KOs) en una pelea de seis asaltos, y el súper mediano Robert "El Terror de Cayey" Cruz (8-0, 4 KOs) está programado para una pelea de seis asaltos contra Tyrone "Solja Black" Selders (9 -15-2, 6 KO). Real Big Baby encabezará su primera cartelera

