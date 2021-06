Tank Davis: traigo todo El cuatro veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis realizó una sesión de prensa en Las Vegas el miércoles mientras se acerca a su enfrentamiento contra el campeón súper ligero de la AMB Mario “El Azteca” Barrios, que encabeza un Showtime PPV el sábado 26 de junio desde el State Farm Arena en Atlanta. . Con una victoria, Davis llevará a cabo campeonatos mundiales en tres divisiones diferentes simultáneamente, una hazaña que solo lograron unos pocos luchadores en la historia, incluidos Henry Armstrong y Canelo Alvarez. GERVONTA DAVIS “No podemos decir quién es el pegador más grande hasta que entremos en ese ring y probemos su poder. No importa quién sea más fuerte, quiero ser mejor que él en todos los ámbitos y en todos los aspectos del juego. “Las personas que están aquí en el gimnasio conmigo ven muchas cosas que no necesito sacar a relucir, incluso en mis peleas. Floyd siempre me dice que boxea y use mis habilidades, y no siempre busco el nocaut. En este campamento hemos estado trabajando para volver a eso y dejar que llegue el nocaut. “Para mí, la grandeza no es retroceder. Solo quiero seguir adelante pase lo que pase. No importa quién esté frente a mí, solo tengo que revisarlos. De donde soy, mucha gente no se da cuenta, así que estoy haciendo algo bien. Ni siquiera tiene que ser un oponente, puede ser algo fuera del ring. Siempre estoy persiguiendo la grandeza. “Lo mío es vencer a quien se me ponga enfrente. Cuando sea el momento, veremos quién es el mejor. Hasta entonces, no necesito hablar sobre ningún otro luchador que no sea el que tengo enfrente. “Barrios y yo hemos pasado juntos por los aficionados. Él sabe lo que he estado haciendo. Es una locura cómo funciona la vida a veces. “Soy un jugador de equipo, así que todo lo que mi equipo me diga tiene que hacerse para mejorar, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que me hizo tan bueno. No me destaco solo. Tengo el mejor equipo del boxeo. “En mi última pelea, la gente se quejó de que Leo Santa Cruz era demasiado pequeño, así que básicamente voy a salir y demostrar que la diferencia de tamaño no importa. Voy a golpear a quien me pongan delante. Estoy tratando de perseguir la grandeza. “Definitivamente estoy buscando caminar por el tipo más grande. Puede sentir que puede acompañarme. Definitivamente estaba viendo a Floyd pelear con un tipo mucho más grande en Logan Paul y tomando algunos consejos de eso. “No sé qué traerá Barrios, pero de mi lado, traigo todo lo que tengo. Sabes que cada vez que peleo, traigo algo para que disfruten los fanáticos “. CALVIN FORD, entrenador de Davis “Los números de pago por evento de ‘Tank’ abrieron las puertas para el resto de ellos. Es por las redes sociales de ‘Tank’. Cuando la gente me pregunta por qué la gente se inclina hacia él, es como cualquier niño que viene del centro de las ciudades. Fíjense en los jugadores de baloncesto, en el interior de las ciudades. Fíjense en los jugadores de fútbol, ​​en el interior de las ciudades. Les está mostrando que si pones a las personas adecuadas a tu alrededor y te propones algo, todo es posible. “’Tank’, Devin Haney, Teofimo López y Ryan García serán los Cuatro Reyes si las peleas suceden. Hagámoslo real. En este momento, están haciendo lo mismo que hicieron los Cuatro Reyes en la etapa inicial. Todo lo que tenemos que hacer es sentarnos y dejar que las mentes que existen, hagan lo suyo. Va a suceder. Todas estas peleas que la gente quiere ver van a suceder. “¿Has notado que ‘Tank’ no llama a nadie? Nunca lo hizo. Pero si lo pones frente a alguien, te lo mostrará. Si conoces a ‘Tank’ de los aficionados, aparecerá en el ring. Es como un bebé Mike Tyson. “No estoy enfocado en el peso, en realidad es en el oponente. Cuando comencé a estudiar al oponente, su entrenador y yo nos remontamos a los amateurs. Cuando nos vemos, nos conocemos. Se trata de las mentes. Él conoce a su atleta y yo conozco a mi atleta. Esa noche, se trata de las mentes. Se trata de quién se va a aferrar a lo que se supone que deben hacer. Esa es la lucha para mí. “No diría que esta es la prueba más dura de la carrera de ‘Tank’ porque nadie puede mostrarme lo mejor de ‘Tank’ todavía. Sé lo mejor de ‘Tank’. No se ha visto ‘Tank’ “. Matchroom y DAZN anuncian una serie de peleas en México WBC presenta el cinturón de la Libertad en Charlo-Montiel

