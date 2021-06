Matchroom y DAZN anuncian una serie de peleas en México Matchroom y DAZN han anunciado una serie de noches de peleas en vivo desde México en asociación con Canelo Alvarez y Canelo Promotions , Eddy Reynoso y Clase y Talento. El primer evento en la nueva serie de México de cuatro partes verá a Julio César Martínez (17-1, 13 KOs) saldrá a defender su título de peso mosca del WBC contra Joel Cordova (12-4-2, 3 KOs) en el Domo Alcade – Code Jalisco en Guadalajara, México, el 26 de junio. Esto es la continuación del acuerdo global de cinco años de DAZN y Matchroom anunciado la semana pasada. “Esta es una gran oportunidad para que los boxeadores mexicanos sigan sus sueños”, dijo Canelo. “A veces, nuestros campeones tienen que viajar internacionalmente para defender sus cinturones y sus oportunidades de aterrizar. Planeamos brindar esas oportunidades en México y brindarles a los jóvenes combatientes la oportunidad de desarrollarse y cambiar sus vidas ”. “Estoy muy orgulloso de traer este nuevo y emocionante proyecto a México y estas nuevas oportunidades para nuestros luchadores”, dijo Reynoso. “Hay tanto talento en nuestro país y estos nuevos espectáculos permitirán a nuestros campeones defender sus cinturones en su tierra natal y a nuestros prospectos tener la oportunidad de seguir creciendo”. Martínez pone su correa verde y oro en juego por tercera vez para iniciar el regreso del boxeo a lo grande a su país de origen. El rey del peso mosca debía defender su correa en la cartelera de Alvarez-Yildirim en febrero, pero una lesión en la mano sufrida en la semana de la pelea le quitó la oportunidad de pelear contra McWilliams Arroyo en el programa. Hay más acción por el título mundial ya que Daniel Matellon (11-0-2, 6 KOs) hace la primera defensa de su título de peso minimosca de la AMB contra José Argumedo (24-4-1, 15 KOs) , Matellon fue elevado a campeón regular tras ganar el título interino en febrero de 2020. También el súper liviano Gabriel Valenzuela (23-2-1, 13 KOs) busca aprovechar su impresionante victoria en Londres sobre Robbie Davies Jr en febrero. Conferencia de prensa final de Stevenson-Nakathila en Las Vegas Tank Davis: traigo todo

