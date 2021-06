Conferencia de prensa final de Stevenson-Nakathila en Las Vegas Shakur Stevenson no sabe mucho sobre el oponente del sábado, el golpeador namibiano Jeremiah Nakathila, pero no espere que salga del acelerador. Stevenson (15-0, 8 KOs), un ex campeón mundial de peso pluma de la OMB, luchará contra Nakathila (21-1, 17 KOs) por el título mundial vacante interino de peso ligero junior de la OMB en The Theatre en Virgin Hotels Las Vegas. Esta será la tercera pelea de Stevenson en las 130 libras, y un gran paso hacia un posible enfrentamiento con el campeón mundial de peso ligero junior de la OMB, Jamel Herring, o con el rey del CMB, Oscar Valdez. Nakathila ha ganado 10 peleas seguidas, todas por nocaut, desde la única derrota de su carrera. En el co-estelar de peso welter junior de 10 asaltos, el ex campeón mundial de dos pesos José “Sniper” Pedraza (28-3, 13 KOs) peleará contra Julian “Hammer Hands” Rodríguez (21-0, 14 KOs). El ganador estará en línea para una potencial oportunidad de título mundial. Dos días antes de la pelea, en la conferencia de prensa final, esto es lo que los peleadores y el presidente de Top Rank, Bob Arum, dijeron. Bob Arum “Hace un año, cuando comenzamos la ‘Burbuja’, ¿sabes quién fue el primer evento principal? Fue Shakur Stevenson. Y ahora, gracias a Dios, la burbuja ha quedado atrás. Shakur es el primer evento principal que realizamos aquí en Nevada {al 100 por ciento de capacidad}. Estoy muy contento de haber podido hacerlo. Shakur sabe que a medida que aumenta su trabajo, las peleas se vuelven más difíciles y los oponentes buscan derribarlo. Así ha sido el boxeo, y Shakur Stevenson, muchos expertos dicen que en los próximos años será el rostro del boxeo. Veremos cómo lo hace ante un tremendo pegador al que se enfrentará el sábado. Cada pelea en este nivel es una pelea dura. Nadie es un paseo por el parque “. “Nakathila lo intentará, y creo que será una pelea muy, muy emocionante”. Shakur Stevenson “Se siente bien saber que Bob piensa que soy la próxima superestrella del deporte, y tengo que estar a la altura de las expectativas”. “Simplemente siento que, cuando estoy en mi mejor momento, no importa quién sea el oponente. Así ha sido toda mi carrera, desde que soy aficionado. No sabes con quién vas a pelear en los aficionados. Vienes y solo tienes que pelear con la gente “. “Al final del día, escucho {el bombo publicitario}, pero no puedes calentarte demasiado. Aún tienes que completar la tarea. Intento quedarme en el medio. No trato de escuchar todo lo que escucho y salgo de eso. Intento asegurarme de hacer lo que se supone que debo hacer. Mi preparación fue buena. Mi peso es bueno. Estoy listo para pelear el sábado “. Jeremías Nakathila “En primer lugar, me gustaría agradecer a Top Rank por la oportunidad. Vengo aquí por el grande. Nunca me preparé así para una pelea. Ven el sábado, te lo mostraré “. “Quien me subestime se sorprenderá el sábado por la noche”. “Todo lo que sé es que puedo noquear a cualquiera en esta división de 130 libras. Puedo destruir a cualquiera con 130 libras. El sábado por la noche, Shakur verá cómo voy a destruirlo “. Jose pedraza “Julian es un gran luchador. Tiene mucho poder {y es} un peleador joven y fuerte. Pero como mencionaste, tengo la experiencia y estoy bien preparado para el sábado ”. “Significaría mucho unirme a todos los grandes puertorriqueños para haber ganado títulos mundiales en tres categorías de peso”. “Después de la derrota ante Zepeda, me concentré mucho más en el entrenamiento y los estilos de entrenamiento que voy a mostrar el sábado, todo en lo que he estado trabajando”. Julián Rodríguez “Es un placer estar aquí una vez más. Estoy agradecido de haber luchado dos veces durante la pandemia aquí, gracias a Bob Arum y Top Rank. Es solo otra pelea para mí. Es un gran paso, tuve un campamento tremendo. Todo salió bien. Sin lesiones, sin nada. Estoy listo para partir el sábado “. “Tuve muchos buenos compañeros de sparring durante todo el campamento, pero cuando estaba en Las Vegas, hice sparring a Yordenis Ugas, un gran 147. Entrené con Ismael Salas y todos esos olímpicos cubanos, esos zurdos. He tenido cientos de peleas en mi vida. He estado peleando desde que tenía 7 años, así que dudo que salga con un estilo que no había visto antes. Y si lo hace, estaré preparado para ello “. “Hubo algunos contratiempos con la lesión que tuve hace unos años, pero creo que estoy en ese nivel superior. Mucha gente que estaba en mi clase mientras crecía, el mismo grupo de edad, ahora son campeones del mundo. Siento que ahí es donde pertenezco, y eso es lo que voy a demostrar el sábado ”. Matchroom y DAZN anuncian una serie de peleas en México

