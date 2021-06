Top Rank llega a un acuerdo con Sky Sports Sky Sports ha delineado la siguiente fase en su larga y orgullosa asociación de 30 años con el deporte del boxeo, trayendo dos nuevas asociaciones que brindarán más boxeo que antes. A partir del sábado, Sky Sports será el hogar de los eventos de Top Rank de los Estados Unidos en el Reino Unido e Irlanda. Sky Sports también se asociará con BOXXER para eventos en el Reino Unido. Los fanáticos pueden esperar al menos 18 eventos al año, acercándose a las 100 horas de boxeo en Sky Sports. Top Rank se adentra en el vacío dejado por Matchroom, que trasladó todos sus programas a DAZN. AMB ordena pelea Kyoguchi-Bermúdez FacebookGorjeoReddit Conferencia de prensa final de Stevenson-Nakathila en Las Vegas

