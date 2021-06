AMB ordena pelea Kyoguchi-Bermúdez FacebookGorjeoReddit El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó la pelea entre el súper campeón de peso mosca ligero Hiroto Kyoguchi y el campeón regular Esteban Bermudez. El Comité ha concedido un plazo de 30 días para las negociaciones entre ambas partes. Este período comenzó el 10 de junio y finalizará el 11 de julio. Si no se puede llegar a un acuerdo o alguno de los protagonistas no está dispuesto a hacerlo, la organización puede llamar a la pelea a una licitación con una división de la bolsa del 65% para Kyoguchi y el 35% para Bermúdez. En la comunicación enviada a ambas partes (Matchroom Boxing y Greg Cohen Promotions), se indica que Kyoguchi debía hacer su defensa obligatoria antes del 30 de septiembre de 2020.Sin embargo, al campeón japonés se le permitió hacer una defensa voluntaria el 13 de marzo contra Axel Aragon Vega. De acuerdo con la Regla C.13 de la AMB – Limitaciones de pelea, el campeón no puede pelear con un oponente diferente al retador obligatorio dentro de los 60 días posteriores a la expiración del período de defensa obligatorio. Conferencia de prensa de lanzamiento de Fury-Wilder 3 Top Rank llega a un acuerdo con Sky Sports

