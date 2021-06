WBC presenta el cinturón de la Libertad en Charlo-Montiel El Consejo Mundial de Boxeo ha creado un cinturón de la libertad especial para conmemorar el “decimonoveno”. Será presentado al ganador del combate entre el campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo contra Juan Macías Montiel el 19 de junio en Houston. “Juneteenth” o “Día de la Emancipación” se celebra anualmente como feriado el 19 de junio en todo Estados Unidos. Esta proclamación de emancipación se originó producto del anuncio de la Orden General número tres, por parte del General del Ejército de la Unión Gordon Granger, el 19 de junio de 1865, aplicando al Estado de Texas. El arquitecto general original del movimiento emancipatorio fue el presidente Abraham Lincoln. Fue promulgada en la Decimotercera Enmienda a la Constitución proclamada por el Senado de los Estados Unidos el 18 de abril de 1864, seguida por la Cámara de Representantes el 31 de enero de 1865 y los propios Estados, el 6 de diciembre de ese mismo año. Oficialmente la esclavitud fue abolida, pero aún quedaban por derrotar los prejuicios raciales y sus terribles instrumentos de segregación. La larga, dolorosa y finalmente exitosa campaña pacifista, dirigida por el Dr. Martin Luther King, duró hasta bien entrado el siglo XX. El Dr. King, que ganó el Premio Nobel de la Paz, fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. La familia del Consejo Mundial de Boxeo incluye a ciento setenta naciones en todo el mundo, independientemente de la raza, color y credo. Los ganadores del prestigioso Cinturón Verde y Oro son elogiados por su magnífica dedicación y maravillosos logros. Esa es nuestra misión y seguirá siendo nuestro estándar. En la ciudad de Nueva York, el WBC tendrá una celebración al aire libre presentada por WBC Cares y Gleason’s Gym. Aquí, bajo la extensión de Dumbo, el músico ganador del premio Grammy, NabateIsle’s tocará cuando se presente una réplica de este magnífico cinturón de la libertad del WBC en la Academia Eagle para Hombres Jóvenes de Harlem, por el presidente del condado, Eric Adams. El festival también conmemorará el 40 aniversario del Día del Boxeador, en honor a Joe Louis. El Cinturón de la Libertad “Junteenth”, es parte de la celebración histórica de los derechos fundamentales de la Emancipación, subrayando el hecho de que todos los niños, mujeres y hombres nacen en igualdad. Está celebración es personificada por la famosa cita del periodista Jimmy Cannon sobre Joe Louis, que decía: “Joe es un honor para su raza … ¡La raza humana!” Tank Davis: traigo todo Conferencia de prensa virtual de Charlo-Montiel

