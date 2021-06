Conferencia de prensa virtual de Charlo-Montiel El invicto campeón mundial de peso mediano del CMB, Jermall Charlo (31-0, 22 KOs) y el retador Juan Macías Montiel (22-4-1, 22 KOs) dieron una vista previa de su próximo enfrentamiento durante una conferencia de prensa virtual el miércoles. Chocan en SHOWTIME el 19 de junio desde el Toyota Center en Houston. “Montiel verá el 19 de junio que Jermall Charlo es real” – Charlo “Mi historial habla por sí solo. Me encanta el nocaut y eso es lo que voy a buscar el 19 de junio ”- Montiel En caso de que no lo sepas, el gran reclamo de Montiel a la fama fue su primer KO de James Kirkland en diciembre pasado. Todas sus 22 victorias son por KO. JERMALL CHARLO “Estos serán fuegos artificiales. Esto va a ser una pelea. Vengo a hacer un buen espectáculo frente a mi ciudad. Prepárate para sintonizarte. Esto va hacia abajo, hacia abajo. No hay forma de que deje que Montiel me quite nada. “No hay presión para mí. Soy un luchador y profesional en lo que hago. Es mi legado en juego. Así que pase lo que pase, tengo que seguir siendo genial. Tengo el mejor entrenador del mundo en Ronnie Shields y estoy tan listo para esta pelea. “Sé que Montiel traerá un gran desafío y tratará de noquearme. Sin embargo, te presionas a ti mismo de esa manera. Normalmente, cuando la gente habla basura, los explico. Voy a estar preparado. Mi mentalidad ha coincidido con mi capacidad física y soy más fuerte que nunca. “Montiel es un luchador de presión que pelea desde ambas posturas. Es fuerte con ambas manos y va a intentar combatir fuego con fuego. “Cuando eres campeón del mundo, todo el mundo quiere vencerte. No importa a quién pongan frente a ti, porque todos están entrenando al máximo. Él estará en forma, pero yo seré igual de rápido, fuerte e inteligente. Mi título está en juego, así que tengo que defenderlo. “Trae el poder. Quiero el poder. Será mejor que sea tan fuerte como habla. Quiero sentir el poder. Te mostraré lo que hago con el poder. “Estoy disfrutando mi vida. Disfruto siendo el mejor Jermall Charlo que puedo ser. Disfruto de la competencia que me dan. Nunca estoy bien o satisfecho con estar donde estoy. El 19 de junio verá que Jermall Charlo es real. “Estoy ganando perfectamente 160 libras en este momento. No he terminado con las 160 libras. Sin embargo, hay peleas más grandes por delante de mí. Pase lo que pase, esas peleas más importantes se avecinan. Ahora mismo, tengo algo para Montiel. “Te estoy dando el mejor Jermall Charlo que puedo darte. Montiel se adelantará y me dará algo de poder. Voy a ponerlo en mi bolsillo y cargar mi teléfono con él. Vas a ver una gran noche de boxeo el 19 de junio. “Tengo la oportunidad de luchar por mi comunidad y mi gente el 19 de junio. Será una noche increíble de boxeo. Todos los que me defienden, yo puedo defenderlos “. JUAN MACÍAS MONTIEL “Estoy emocionado y listo. Esta es una pelea de ensueño que he estado esperando toda mi vida. Nos hemos estado preparando durante meses y estoy más que listo para enfrentar este desafío. “Quien piense que esta es una pelea fácil para Jermall, no me conoce en absoluto. Eso es como decir que una chispa no puede prender fuego a un bosque. El 19 de junio voy a demostrar que estoy más que a la altura del reto de demostrar quién es Juan Macías Montiel. “No veo ninguna debilidad en el juego de Charlo. Es el número uno por una razón. Voy a tener que luchar contra él lo mejor que pueda. Está en la cima de su juego y respeto lo que aporta. “Creo que he madurado desde mis derrotas. Me he entrenado muy inteligente para esta oportunidad. No voy a dejar que esto se escape por algo que no hice. “Mi historial habla por sí solo. Me encanta el nocaut y eso es lo que voy a buscar el 19 de junio. He estado perfeccionando todo mi juego desde mi última pelea. El poder definitivamente va a ser la clave para mí. “Tuve que superar mucha adversidad contra Hugo Centeno Jr. No estaba 100% sano en esa pelea, pero todo eso quedó atrás ahora. No miro atrás, todo está enfocado en el 19 de junio ahora mismo. “Nunca había tenido un campo de entrenamiento tan largo como este. Hemos aumentado la intensidad y nos hemos centrado en descansar más y tener una mejor nutrición. Todo lo que podría necesitar como luchador se ha destinado a este entrenamiento. “Me siento bendecido de poder lograr mi sueño de luchar por un título mundial. Ese será mi único objetivo el 19 de junio. Voy a hacer realidad mi sueño. “Es un sueño hecho realidad luchar contra un campeón como Charlo. Si sigo haciendo las cosas como las he hecho, siento que demostraré que merezco esta oportunidad “. WBC presenta el cinturón de la Libertad en Charlo-Montiel Kingry vuelve a los entrenamientos

