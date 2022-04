Taniguchi vence a Micro Tyson y retiene titulo OMB de las 105 libras Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El astuto zurdo Masataka Taniguchi (16-3, 11 KOs), 105, hizo con éxito su defensa inicial del cinturón de las 105 libras de la OMB cuando detuvo al oponente con sobrepeso Kai Ishizawa (10-2, 9 KOs), no menos de 110, con su combinaciones incesantes a las 2:29 de la undécima ronda el viernes en Tokio, Japón. Fue un asunto tan desequilibrado que el campeón siguió golpeando al enemigo más lento y perezoso arriba y abajo todo el camino. Antes del alto bien recibido, todas las cuentas eran perfectamente idénticas: Katsuhiko Nakamura, Masakazu Murase y Masahiro Muroya 99-91, dando solo la tercera ronda a Micro Tyson. El árbitro fue Michiaki Someya. Todos estaban fuera de la Comisión de Boxeo de Japón (JBC). Ishizawa ya no era lo que solía ser: menos agresivo, menos poderoso y menos certero a la hora de atrapar al escurridizo campeón con precisión. El campeón zurdo había destronado al puertorriqueño Wilfredo Méndez a través de un paro unilateral en el undécimo asalto aquí en diciembre pasado. Taniguchi mostró su mejora técnica y parecía una versión pequeña de Lomachenko, golpeando inteligentemente sin ser golpeado. Masataka, tres años mayor que él a los 28, fue capitán del club de boxeo de la universidad de Ryukoku antes de convertirse en profesional en Watanabe Gym en 2016. Aunque era un boxeador amateur mediocre, progresó rápidamente como profesional desde que ingresó al Watanabe Gym junto con su compañero de club y amigo muy íntimo, el campeón de las 108 libras de la AMB, Hiroto Kyoguchi, quien trabajaba en la esquina como últimamente siempre. Utilizando su velocidad superior en manos y pies, Taniguchi penetró finamente la apretada defensa de Ishizawa con izquierdas zurdas, ganchos de derecha y combos rápidos en la cara y la sección media. Especialmente desde el cuarto en adelante, el campeón apuntó exclusivamente al granero para debilitar al oponente más lento de manera más efectiva. Su estrategia parecía tan exitosa que Ishizawa se volvió más lento y menos agresivo que de costumbre. El noveno y el décimo vieron a Taniguchi seguir acribillando al enemigo que se desvanecía casi a voluntad, aunque sus combinaciones de borlas de polvo eran rápidas pero lo suficientemente ligeras. Estábamos viendo una prueba de resistencia de Ishizawa como si fuera un castigo por no haber logrado el peso, más de cinco libras que el límite de la clase. Ref Someya hizo un buen paro para que pudiéramos salir del Salón una ronda antes para comenzar a beber cerveza. Tras la finalización del concurso, el perdedor se inclinó ante el ganador en el ring para disculparse por su mala conducta como profesional. El campeón era un tipo tan agradable que le dijo a Micro Tyson: “No necesitas disculparte más, ahora que nuestra pelea terminó”. También dijo: “Sé que puede golpear. Entonces, fui muy cauteloso de no absorber su golpe de poder. Mi continuo ataque al cuerpo fue efectivo, me di cuenta a medida que avanzaba la pelea”. A pesar de que Taniguchi generosamente le entregó un indulto, el JBC ciertamente castigará a Micro Tyson con una suspensión indefinida como lo hizo la Comisión una vez con Daigo Higa, entonces el campeón defensor de peso mosca del CMB que no pudo hacer el peso contra el retador nicaragüense Cristofer Rosales por un par. de libras en 2018. Un golpeador tan talentoso como Higa lamentablemente vio su carrera descarrilada desde entonces. El perdedor cabizbajo dijo sombríamente: “Aunque cometí una grave desgracia para el boxeo, aprecié que me permitieran pelear en el ring. No tenía calificación para pelear por el campeonato mundial. Deseo disculparme con todas las personas involucradas y consideraré profundamente si seguir luchando o no”. Micro Tyson, lo que tienes que hacer no es renunciar, sino pasar a la categoría de 108 o 112 libras. Puedes golpear. Tu sigue. El ex peleador de K-1 Yoshiki Takei (4-0, 4 KOs), 121.75, anotó un buen paro del más experimentado Shingo Kawamura (15-9-4, 8 KOs), 122, con un gancho de derecha zurdo al 1:22 de la segunda ronda en un semi-windup ocho. El joven contundente Jin Sasaki (12-1, 11 KOs), 121.75, finalmente atrapó a Marcus Smith (7-2-1, 7 KOs), 146.25, y lo detuvo con la intervención del árbitro a los 2:49 del quinto asalto en un ocho programado. Promotor: Ohashi Promotions en asociación con Watanabe Promotions. Asistencia: 1,495 en el Korakuen Hall (ahora sin más regulación al número de asistencia debido a la pandemia de COVID-19). Morales: Munguía-Jacobs es un trato hecho Butler vence a Sultan y gana titulo interino de la OMB en Liverpool

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.