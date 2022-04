Butler vence a Sultan y gana titulo interino de la OMB en Liverpool El ex campeón de peso gallo de la FIB Paul Butler (36-2, 15 KOs) superó por puntos a Jonas Sultan (18-6, 11 KOs) en doce asaltos para reclamar el título mundial vacante interino de peso gallo de la OMB el viernes por la noche en el M&S Bank Arena de Liverpool. Las puntuaciones fueron 116-112, 118-110, 117-111. Butler, quien ganó el cinturón de la FIB en 2014 pero nunca lo defendió, originalmente estaba programado para desafiar al campeón de peso gallo de la OMB, John Riel Casimero, pero Casimero se vio obligado a retirarse debido a problemas de peso y probablemente será despojado. Zucco y Natalizi ganan titulos internacionales del WBC en Italia

