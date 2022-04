Morales: Munguía-Jacobs es un trato hecho Por Hesiquio Balderas La leyenda mexicana Erik Morales confirmó en su podcast que la pelea entre su pupilo, el excampeón de peso mediano jr ​​Jaime Munguía, y el excampeón de peso mediano Daniel Jacobs es un hecho y la pelea se llevará a cabo muy pronto. Morales también explicó por qué Munguia-Charlo no está sucediendo. Munguía-Jacobs “Es un peso de captura. No sé exactamente en qué peso estará, pero la pelea es un trato hecho”, dijo Morales. “Es una pelea muy dura. Danny Jacobs es un gran peleador y está ahí arriba compitiendo. Perdió su última pelea, pero fue muy reñida en suelo extranjero. Sigue siendo élite y será una gran pelea”. “Fernando Beltrán me dijo que la pelea está lista y estaremos peleando arriba de las 160 libras”, agregó Morales. “Nuestro campo de entrenamiento será en Big Bear, California. Ahora entrenará de manera diferente para subir de peso, entrenando más en el departamento de fuerza para adaptarse a una nueva ciudad. Estábamos entrenando en Ceremonial Otomí en México, así que tenemos que adaptarnos”, continuó Erik. “Jaime es un gran oyente y sigue las instrucciones. Le he enseñado a ser más táctico con su boxeo y a correr largas distancias con un paso muy lento y más cosas que nos han ayudado a tener éxito en las peleas recientes”. Munguía-Charlo Morales también discutió por qué Munguía no está peleando con el campeón de peso mediano del CMB, Jermall Charlo. “Jaime estaba muy emocionado de pelear con Charlo. Queríamos la pelea. Tuvimos varias reuniones, todo quedó acordado. Jaime estaba muy emocionado y yo y el equipo también, pero el problema eran las redes. Su equipo dijo que Showtime quería que la pelea fuera solo por Showtime, pero DAZN no quería quedarse fuera del evento ya que Munguía pelea bajo DAZN. Showtime propuso dos peleas, la primera sería en Showtime y si Jaime ganaba la segunda sería en DAZN. Al final, DAZN no quería eso. Entonces los luchadores querían pelear, pero las redes no permitieron que la pelea sucediera”. Taniguchi vence a Micro Tyson y retiene titulo OMB de las 105 libras

