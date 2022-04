Resultados de la cartelera de Fury-Whyte El invicto peso welter Ekow Essuman (17-0, 7 KO) defendió sus cinturones británico y de la Commonwealth con una aburrida decisión unánime en doce asaltos contra Darren Tetley (21-3, 9 KO) el sábado por la noche en la co-estelar de Fury-Whyte en el Estadio Wembley de Londres. En una pelea que parecía una sesión de sparring, Essuman ganó 117-111, 116-112, 116-112. En una pelea de rencor de peso pluma, el invicto Nick Ball (15-0, 8 KOs) obtuvo una detención del árbitro en la sexta ronda contra el WBC #13 Isaac Lowe (21-2-3, 6 KOs) para ganar el título de plata vacante del WBC. El tiempo era 1:45. Ball derribó a Lowe en la segunda ronda. En la sexta ronda, Lowe le dio la espalda y tomó otro gran golpe antes de que el árbitro interviniera. El invicto peso pesado David “The Chosen One” Adeleye (9-0, 8 KOs) anotó un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Chris Healey (9-9, 2 KOs) de 282 libras. Adeleye conectó una buena combinación izquierda/derecha en la cuarta ronda y el árbitro la detuvo rápidamente. El tiempo fue: 52. El peso semipesado Tommy Fury (8-0, 4 KO), hermano menor de Tyson Fury, venció a Daniel Bocianski (10-2, 2 KO) en seis asaltos descuidados. La puntuación fue 60-54. Bocianski abajo dos veces. Después de la pelea, Fury llamó a Jake Paul. El invicto peso semipesado Karol Itauma (7-0, 5 KO) detuvo al superado Michal Ciach (2-12, 1 KO) en la segunda ronda. Itauma derribó a Ciach en la primera ronda y lo terminó en la segunda ronda. El tiempo era 2:27. El peso superpluma “Sugar Boy Roy” Royston Barney-Smith (2-0, 0 KOs) superó por puntos a Constantin Radoi (0-11) en cuatro 40-36. El peso superpluma Kurt Walker (2-0, 1 KO) superó a Stefan Nicolae (3-32-2, 1 KO) sobre cuatro 40-36. Fury vence a Whyte y anuncia su retiro Morales: Munguía-Jacobs es un trato hecho

