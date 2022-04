Fury vence a Whyte y anuncia su retiro Por. Gabriel F. Cordero Un gancho golpeó a la barbilla de Whyte con un empujón de Fury lo enviaron a la lona pero mientras superaba la cuenta en malas condiciones y el árbitro Mark Lyson detuvo la pelea y así Fury (32-0-1, 23 KOs) gano espectacularmente a Dillian “The Body Snatcher” Whyte (28-3, 19 KOs) en el sexto asalto el sábado por la noche en el mítico estadio de Wembley en Londres y retuvo el titulo pesado del CMB. La victoria del Rey Gitano fue su regreso a un escenario en suelo británico por primera vez en cuatro años con presencia de 94 000 fanáticos. Fury superó a Whyte en los primeros cinco asaltos y luego lo envió a estrellarse contra la lona con un enorme uppercut de derecha al mentón. Whyte apenas luchó por ponerse de pie, pero ya estaba hecho. El tiempo fue 2:49. Después de la pelea, Fury, de 33 años, repitió su promesa de retirarse después de esta pelea. “Tengo que ser un hombre de palabra y creo que esto es todo. Esta podría ser el final para el Rey Gitano. Whyte estaba en malas condiciones cuando se detuvo el combate con solo segundos restantes antes de que la pelea llegara a la mitad del camino pero claramente tenía las piernas inestables y sabia que todo fue por salvarle su integridad. Fury, de 206 cm (6 pies y 9 pulgadas), pudo usar su considerable altura y su ventaja de alcance para mantener a raya a Whyte mientras que el retador parecía torpe y engorroso. Si Fury sostiene su anuncio de retiro entonces rechazaría la oportunidad de enfrentarse al Ucraniano Oleksandr Usyk , el actual campeón de la AMB, la FIB y la OMB o a su compatriota el ex campeón, Anthony Joshua . Fury, vestido con una túnica blanca y roja y guantes con la Cruz de San Jorge, la bandera de Inglaterra, se consolido en su trono dorado con fuegos artificiales en el aire y logro otra interpretación de “American Pie” mientras celebraba su victoria. Resultados de la cartelera de Fury-Whyte

