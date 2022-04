Tyson Fury vs Ngannou el campeón pesado de UFC ? Por. Gabriel F. Cordero El campeón camerunés de los pesos pesados ​​de la UFC estuvo el pasado sábado en el Wembley Arena, en Londres, donde presenció la última pelea de la carrera del boxeador de los pesos pesados ​​Tyson Fury, con quien ha estado haciendo campaña para un encuentro en el ring. Fury noqueó a Dillian Whyte en el sexto asalto y terminó oficialmente su carrera con un récord de 32 victorias y un empate, con 23 victorias por nocaut siendo el campeón mundial pesado del WBC. Fury está abierto a peleas de exhibición y no se descarta una posibilidad con el camerunés. -Quiero saber quién es el tipo más duro del planeta. Será una pelea híbrida, con diferentes tipos de reglas. Guantes de MMA en el ring, un poco diferente – dijo Ngannou arriba del ring, donde tuvo un amistoso y respetuoso encuentro con Fury. Francis Ngannou estuvo en mi pelea y está en mi lista negra para una pelea de exhibición. Es lo que él quiera: en una jaula, en un ring de boxeo, guantes de boxeo, guantes de UFC, podemos hacer que suceda. Creo que todo el mundo quiere verlo. Este tipo es un monstruo. Yo soy un monstruo. Entonces, seguro, será un choque de titanes, dijo Fury Presentan Hatton-Barrera en Conferencia de prensa Fury vence a Whyte y anuncia su retiro

