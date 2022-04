Presentan Hatton-Barrera en Conferencia de prensa En una conferencia de prensa en Londres, se anunció que Ricky “The Hitman” Hatton regresa al ring en una pelea de exhibición contra la leyenda del ring Marco Antonio Barrera el 2 de julio en el AO Arena en la ciudad natal de Hatton, Manchester, Inglaterra. No se puntuará la exposición y no se anunciará ningún ganador. También en la cartelera hay un combate de boxeo entre los luchadores de UFC Dan Hardy y Diego Sanchez, y una pelea entre los raperos Casper Walsh y Don Strapzy. El evento está siendo organizado por Mike Jones de Europa Concerts. Sugar Hill recibió el cinturón WBC de entrenador Tyson Fury vs Ngannou el campeón pesado de UFC ?

