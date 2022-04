Sugar Hill recibió el cinturón WBC de entrenador En la victoria por KO del sábado, el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, mostró un gran poder y habilidades de boxeo perfeccionadas por su entrenador Sugar Hill Steward. Después de la pelea, Sugar Hill recibió el WBC Trainers Belt inspirado en la toalla tradicional que usan todos los entrenadores. Sugar Hill es sobrino del legendario entrenador Emanuel Steward, director del icónico Kronk Gym de Detroit, donde se han entrenado decenas de campeones. Sugar Hill y Fury se conocieron por primera vez en Kronk en 2010. Se volvió a conectar con Fury en 2019 y lo entrenó para ganar el título del CMB contra Deontay Wilder en febrero de 2020, repitiendo la hazaña en octubre de 2021 y luego para la actuación estelar del sábado contra Dillian Whyte. Sugar Hill había trabajado anteriormente como chef y oficial de policía, antes de seguir los pasos de su tío a través del entrenamiento de boxeo a tiempo completo. Con Fury, realmente se ha unido y han formado un equipo muy exitoso. Presentan Hatton-Barrera en Conferencia de prensa

