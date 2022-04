Whyte: Debería haber tenido tiempo para recuperarme El retador al título de peso pesado Dillian Whyte dice que su pelea contra Tyson Fury no debería haberse detenido. “Estaba zumbado, pero obviamente estaba tratando de recuperar mis sentidos y él me empujó, me caí y me golpeé la cabeza contra la lona, ​​lo cual es ilegal”, dijo Whyte a Sky Sports. “Me empujó de lleno, con las dos manos. No era como una cosa con un solo brazo. “Pésimo trabajo del árbitro ahí, pero es, lo que es. Debería haber tenido tiempo para recuperarme, tiempo para volver a mi esquina, pero Tyson Fury se sale con la suya en muchas cosas. “Dijo que se retiraría. Espero que no se retire porque quiero otra oportunidad”. Alimkhanuly-Dignum para el 21 de mayo en Las Vegas Sugar Hill recibió el cinturón WBC de entrenador

