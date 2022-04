Alimkhanuly-Dignum para el 21 de mayo en Las Vegas El contendiente de peso mediano Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (11-0, 7 KO) se enfrentará al invicto Danny Dignum (14-0-1, 8 KO) el 21 de mayo en un enfrentamiento de 12 asaltos por el título mundial vacante de peso mediano interino de la OMB en el Centro de eventos mundial en Resorts World Las Vegas. “Demetrius Andrade y Jaime Munguia evitaron pelear conmigo, así que le doy mucho crédito a Danny Dignum por dar un paso al frente”, dijo el atleta olímpico de 2016 Alimkhanuly. “Le mostraré al mundo entero el verdadero ‘Estilo Qazaq’ el 21 de mayo, y dejaré el ring como el campeón interino de peso mediano de la OMB. Si bien los principales nombres de la división me evitan, no podrán postularse para siempre. No puedo esperar para hacer una exhibición espectacular en Resorts World Las Vegas”. En la coestelar, el ex campeón mundial juvenil Jamel “Semper Fi” Herring (23-3, 11 KOs) regresa a la división de peso ligero en un duelo de 10 asaltos contra el invicto campeón de la NABF Jamaine “The Technician” Ortiz (15-0-1 , 8 KO). Herring dijo: “Estoy feliz de estar de regreso, comenzando el nuevo año con un nuevo comienzo. Mucho ha cambiado desde la última vez que estuve en el ring. Estoy trabajando con un nuevo entrenador, Manny Robles, y estoy regresando a la división de peso ligero para esta próxima pelea. Soy optimista de que una victoria aquí me colocará nuevamente en la imagen del título, ya sea en el peso ligero o en el peso ligero junior”. Alimkhanuly-Dignum y Herring-Ortiz se transmitirán en vivo por ESPN. Bryan traslada su campamento de Florida a Las Vegas Whyte: Debería haber tenido tiempo para recuperarme

