Bryan traslada su campamento de Florida a Las Vegas El campeón de peso pesado de la AMB, Trevor Bryan (22-0, 15 KOs) está recibiendo una lección en el campamento de nada menos que Easton Assassin, el ex campeón de peso pesado Larry Holmes, mientras se prepara para defender su título contra Daniel Dubois (15-1, 14 KOs) el sábado 11 de junio en un sitio por determinar. Bryan ha cambiado de escenario y ha mudado su campamento de Ft. Lauderdale, FL a las brillantes luces de Las Vegas. El promotor de Bryan, Don King, planea presentar otra cartelera de boxeo espectacular con seis peleas de campeonato con el tema de promover la paz y la libertad para el pueblo de Ucrania. Conferencia de prensa de Zurdo Ramírez Alimkhanuly-Dignum para el 21 de mayo en Las Vegas

