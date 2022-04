Conferencia de prensa de Zurdo Ramírez El ex campeón mundial y contendiente de peso semipesado Gilberto “Zurdo” Ramírez (43-0, 29 KOs) y Oscar De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy, ofrecieron una conferencia de prensa el lunes para discutir la próxima pelea de Zurdo contra el ex campeón mundial interino de peso semipesado de la AMB. Dominic Boesel (32-2, 12 KOs) el sábado 14 de mayo. La pelea de 12 asaltos será una eliminatoria final de peso semipesado de la AMB en el Toyota Arena en Ontario, CA y se transmitirá en vivo por DAZN. Zurdo Ramírez: “Quiero hacer una declaración y obtener el ganador de Canelo vs. Bivol, esa es la pelea que quiero y necesito pasar por este tipo primero el 14 de mayo. Tengo mucha confianza en mí mismo y en mi entrenamiento. Sabía que la pelea iba a ser en mayo, pero no la fecha, pero me gusta estar en forma. Siempre estoy entrenando y estoy listo para estas grandes oportunidades. El 14 de mayo estaré 44-0, 30KOs sin pérdidas. Estoy buscando el nocaut”. Oscar de la Hoya: “Zurdo tiene marca de 43-0 y tiene la visión, el impulso para convertirse en campeón mundial. Fue el primer campeón súper mediano de México, eso es algo que nunca debemos olvidar. Estar 50-0 es una meta que tiene, es emocionante verlo pelear. El 14 de mayo será otra pelea difícil para él, pero de eso se trata”. Bryan traslada su campamento de Florida a Las Vegas

