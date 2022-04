Matchroom y DAZN anunciaron dos nuevos eventos El 10 de junio en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, Hiroto Kyoguchi (15-0, 10 KOs) defenderá su título súper mundial de peso minimosca de la AMB contra el titular regular de la AMB, Esteban Bermúdez (14-3-2, 10 KOs). La pelea coronará a un campeón de 108 libras de la AMB como parte del programa de reducción de títulos de la AMB. En la co-estelar, el superligero Jorge Casteneda (15-1, 11 KOs) se enfrenta a Eduardo Hernández (31-1, 28 KOs) por el cinturón WBC Silver International. Además, el súper mediano Diego Pacheco (14-0, 11 KOs) verá acción. El 25 de junio en el Tech Port Arena en San Antonio, Texas, Jesse ‘Bam’ Rodríguez (15-0, 10 KOs) defenderá su título mundial súper mosca del WBC contra Srisaket Sor Rungvisai (50-5-1, 43 KOs). Esa cartelera también presenta al campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez (18-2, 14 KOs) contra McWilliams Arroyo (21-4, 16 KOs), al campeón de peso súper gallo de la FIB/AMB, Murodjon Akhmadaliev (10-0, 7 KOs) contra Ronny Rios (33- 3 16 KOs), y la reina indiscutible del peso welter femenino Jessica McCaskill (11-2 4 KOs) vs. TBA. En la co-estelar, el superligero Jorge Casteneda (15-1 11 KOs) se enfrenta a Eduardo Hernández (31-1, 28 KOs) por el cinturón WBC Silver International. Conferencia de Prensa Virtual de Benavidez-Lemieux Conferencia de prensa de Zurdo Ramírez

